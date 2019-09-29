Apple Music'in Android Uygulamasına Chromecast Desteği Geldi

Popüler çevrimiçi müzik dinleme platformları arasında yer alan Apple Music, en sonunda Android cihazlar için sunduğu hizmetinin kapsamını da genişletmeye başladı. Uygulamaya yapılan yeni bir güncellemeyle Android cihazlarda Chromecast desteği sağlandı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik dinleme platformlarından bir tanesi olan Apple Music, uzun bir aradan sonra Android cihazlar için Google Chromecast desteği sunmaya başladı. Yeni güncellemeyle birlikte Apple Music kullanan Android kullanıcıları, telefonlarından dinledikleri şarkıları Chromecast desteği olan televizyonlara ve Android TV’lere aktarabilecek.

2015 yılında çıkan Apple Music için ilk başlarda Android cihazlar ve Android platformlar çok da öncelikli değildi ve dolayısıyla nispeten daha basit güncelleme destekleriyle ilerlendi. Ancak kullanım alanını ve müzik hizmetini geliştirmek isteyen şirket artık Android platformlara da öncelik vermeye başlıyor.

Nasıl kullanılır?

Apple Music’in yeni işlevini kullanabilmek için Android 5.0 veya daha üst sürümleri kullanan bir telefona ya da Chromebook’a, uyumlu bir Chromecast cihazına veya Chromecast uyumlu Google Home veya Google Home Mini gibi bir cihaza gerek duyuluyor. Tüm bu kriterler sağlanıyorsa Android cihaz ile Chromecast’in ortak bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekiyor.

Dinlediğiniz müziği aktarmanız için Apple Music uygulamasındayken Yansıt (Cast) simgesine tıklamak yeterli oluyor. Yeni simge görünmüyorsa, cihazınızdaki Apple Music uygulamasının son sürümünde olduğunu kontrol edin, eski bir sürümü kullanıyorsanız uygulamanızı güncelleyin.