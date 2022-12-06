Apple, müzik servisi Apple Music'e kullanıcıların çok hoşuna gidecek bir özelliğin ekleneceğini duyurdu. 'Apple Music Sing' olarak adlandırılan yeni özellik, şarkıların ses seviyesinin ayarlanmasını sağlayarak kullanıcılara bir karaoke deneyimi yaşatacak. Özellikle birlikte, uygulamada düet yapmak bile mümkün hale gelecek.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılarının yıllık özetini içeren ‘Replay’i yayınlayan Apple Music’e şimdi de yepyeni bir özelliğin geleceği açıklandı. Apple’ın resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, özelliğin ‘Apple Music Sing’ olarak adlandırıldığı aktarılırken, kullanıcıların hoşuna gidecek yenilikleri beraberinde getireceği görüldü.

Apple’ın açıklamalarına göre Apple Music Sing, şarkı sözlerini çeşitli şekillerde gösterecek ve kullanıcıların uygulamada karaoke yapmak gibi farklı deneyimler yaşamasını sağlayacak. Özellik; iPhone, iPad ve Apple TV 4K’da kullanılabilecek ve aralık ayı sonunda tüm dünyadaki Apple Music abonelerine sunulacak.

Şarkılardaki ses seviyelerinin ayarlanabilecek, back vokal ve düet bile yapmak bile mümkün hâle gelecek

Apple Music Sing’i biraz daha açalım. Yeni özellik, şarkı sözlerini ekranda göstermekten çok daha fazlasını yapacak. Apple’ın açıklamalarına göre kullanıcılar bununla birlikte şarkıların ses seviyeleri üzerinde kontrol sahibi olabilecek. Böylece şarkıcılar ile birlikte şarkıları söylemek, seslerini kısarak onların yerine geçmek gibi şeyler mümkün olacak.

Bunun dışında, dans etmeye olanak tanıyan ritme göre ayarlanmış animasyonlu gerçek zamanlı şarkı sözleri de uygulamada yer alacak. Ayrıca şarkılarda aynı anda söylenebilen kısımlar, kullanıcıların takip etmesini sağlamak için ana vokallerden bağımsız olarak gösterilebilecek; bu şekilde de kullanıcılar back vokal yapılabilecek. ‘Düet görünümü’ ile birlikte ise ekran bölünerek birden çok şarkıcıya sahip şarkılarda sanatçılarla birlikte düet yapmak mümkün olacak.

Apple Music başkan yardımcısı Oliver Schusser de yeni özelliğin çok eğlenceli olacağını ve kullanıcılar tarafından çok beğenileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın her yerindeki kullanıcılarımızın sevdikleri şarkıları takip etmeyi sevdiklerini biliyoruz. Bu nedenle de şarkı söyleyerek müzikle olan etkileşimlerini geliştirmek istedik. Gerçekten çok eğlenceli. Müşterilerimiz buna bayılacak”

Apple Music Sing’in, yeni deneyim için optimize edilmiş, dünyanın dört bir yanındaki insanları şarkı söylemeye iten şarkıları içerecek 50’den fazla oynatma listesinden oluşan bir paket ile birlikte bu ay sonu piyasaya sürüleceğini ekleyelim. Bu, platformdaki her müziğin özellikle birlikte kullanılamayacağını ortaya koyuyor. Apple’ın özelliğin kapsamını genişletip genişletmeyeceğini ise ilerleyen zamanlarda göreceğiz.