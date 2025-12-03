Tümü Webekno
Apple Music, Bu Yıl En Çok Dinlediklerinizi Gösteren "Replay 2025"i Yayımladı!

Apple Music, bu yıl en çok dinlediğiniz şarkıları ve sanatçıları görüntülemenizi sağlayan "Replay" yıllık özetlerini yayımladı.

2025’in sona ermesiyle birçok müzik platformu yıllık özetlerini yayımlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta YouTube’dan böyle bir hamle gelmişti. Şimdi ise bir diğer sık kullanılan müzik uygulaması Apple Music, “Replay” ismini verdiği 2025 yılı özetlerini resmen kullanıcılarla buluşturduğunu duyurdu.

Bu sene direkt olarak Apple Music’in mobil uygulaması üzerinden “Replay” yıllık özetinize ulaşmanız mümkün. Tıpkı önceki senelerde olduğu gibi bu seneki özetinizi de isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşabiliyorsunuz.

Apple Music Replay, bu yıl en çok dinlediğiniz şarkıları ve sanatçıları gösteriyor

Her sene olduğu gibi bu seneki Replay özelliği de Apple Music üzerinden 2025’teki dinleme alışkanlıklarınıza ulaşmanızı sağlıyor. Yepyeni istatistikler de eklenmiş. En çok dinlediğiniz şarkılar, sanatçılar, türler, yeni sanatçılar, sürekli geri döndüğünüz şarkıcılar, hangi sanatçıyı kaç dakika dinlediğiniz, toplama dinleme süreniz gibi farklı farklı verilere ulaşabiliyorsunuz.

Aynı zamanda bu sene en çok dinlediğiniz şarkıları içeren bir oynatma listesine de Apple Music Replay üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca yılın tüm aylarında hangi şarkıları dinlediğiniz de özette gözüküyor.

Apple Music Replay yıllık özet nasıl görüntülenir?

  • Adım #1: Apple Music uygulamasını açın.
  • Adım #2: Uygulamayı açtığınızda direkt Replay özetiniz karşınıza çıkacak. Eğer çıkmazsa ana sayfada “Replay” isimli bir bölüm eklendiğini göreceksiniz. Buraya basarak özetinize ulaşabilirsiniz.
YouTube Music, 2025'te Neler Dinlediğinizi Gösteren "Yıllık Özet" Yayımladı YouTube Music, 2025'te Neler Dinlediğinizi Gösteren "Yıllık Özet" Yayımladı
