YouTube Music, 2025'te Neler Dinlediğinizi Gösteren "Yıllık Özet" Yayımladı

YouTube Music, bu yıl neler dinlediğinizi gösteren 2025 Özeti'ni resmen yayımladı. Özetler, kullanıcıların çok seveceği bir yapay zekâ özelliğiyle geldi.

Yıl sonunun gelmesiyle kullanıcılar gözlerini müzik uygulamalarına çevirdiler. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Spotify başta olmak üzere birçok uygulama yıllık özetlerini yayımlamaya başlayacak. Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. YouTube Music, yıllık özetini yayımlayan ilk platform oldu.

Eğer bir YouTube Music kullanıcısıysanız şu anda platformdaki 2025 özetinize ulaşabilirsiniz. Kullanıcılar, sağ üstte yer alan profillerine bastıktan sonra özetlerinin yer aldığı bir bölümü görecek. Buradan 2025 özetlerinize erişmeniz mümkün.

Yapay zekâ, 2025’teki dinlediğiniz müzikler ile ilgili sorularınızı yanıtlıyor

2025 özeti, geçen yıl boyunca ne kadar süre müzik dinlediğiniz, en çok dinlediğiniz şarkı ve ilk 5’e girmeyi başaran şarkılar, en çok dinlediğiniz sanatçılar, en çok dinlenen şarkıları içeren oynatma listesi gibi özetler içeriyor. Ayrıca en çok dinlediğiniz sanatçıyı takvimde ne zaman dinlediğinizi gösteren bir özellik de var.

Diğer bölümlerde en çok dinlenen albümler, podcast’ler, türler ve her şeyi bir arada gösteren bir grafik var. Şirket, bunlara ek olarak yepyeni bir yapay zekâ özelliğini de getirmiş. Kullanıcılar, bu yıl neler dinlediğiyle alakalı yapay zekâya sorular yöneltebiliyor.

Örneğin bir yılda dinleme alışkanlıklarınızın nasıl değiştiği, hangi tür müziklerin size hitap ettiği, hangi hayvanın sizin müzik dinleme alışkanlıklarınıza uygun olduğu gibi soruları sohbet botuna sorabiliyorsunuz. YouTube Music özetinizle ilgili aklınıza gelebilecek her soruyu yapay zekâya sormanız mümkün.

