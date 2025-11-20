Apple ile Real Madrid Arasında Tarihi Ortaklık: Evinizi Stadyuma Dönüştürecekler!

Real Madrid ile Apple bir belgesel için iş birliğine gitti. Juventus ile olan Şampiyonlar Ligi maçını içeren belgesel, Apple Vision Pro gözlükleri için çıkış yapacak.

Dünyanın en büyük spor kulüplerinden olan İspanyalı Real Madrid, teknoloji devi Apple ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Başkan Florentino Perez’in yaptığı açıklamalara göre bu anlaşma kapsamında kulüp, Apple ile birlikte çalışarak bir belgesel çekti. Belgeselin 2026’da yayımlanacağı açıklandı.

Real Madrid’in bir maçını temeline alan belgesel, Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro için özel olarak çekildi. Yıllardır hedeflenen bir projenin bu ortaklık kapsamında hayata geçirildiği aktarıldı.

İzleyenler Santiago Bernabeu stadının içindeymiş gibi hissedecek

Belgesel, Real Madrid’in 22 Ekim tarihinde Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Juventus’a karşı aldığı 1-0’lık galibiyet sırasında çekildi. Maçta Santiago Bernabeu stadının her yerindeki kameralar yoluyla her açıdan görüntüler çekildi. Maça ek olarak soyunma odası ve basın alanlarından da görüntüler alındı.

Görüntüler, Apple Vision Pro için çekildi. Böylece izleyenlere, direkt olarak ikonik stadyum Santiago Bernabeu’nun içindeymiş gibi hissetmesini sağlayan bir deneyim yaşatılacak. Perez, bu belgesel sayesinde herhangi bir futbolseverin Bernabeu atmosferini tıpkı oradaymış gibi yaşamasının sağlanacağını aktardı.

Apple ile Real Madrid arasındaki iş birliği söylentileri yıllardır devam ediyordu. 2023’te kulübün Apple’dan sponsorluk istediği, hatta CEO Tim Cook’un Real Madrid’i ziyaret ettiği bildirilmişti. Şimdi ise bu iş birliğinin ilk adımlarının atıldığını görüyoruz. Perez, Apple’ın inovasyon, tasarım ve mükemmellik konusunda öne çıkan bir firma olduğunu belirtirken bu yüzden onlara çok uyumlu bir ortaklık olduğunu aktardı.