Apple Watch'ların 3D Baskı ile Nasıl Üretildiği Açıklandı [Video]

Yeni Apple Watch'lar ile eskileri arasındaki farkı anlamak oldukça güç ancak Apple artık dev ölçekte 3D baskılar üretmeye başlamış durumda.

Apple Watch Ultra 3 ile Ultra 2’yi yan yana koyduğunuzda aradaki farkı gözle görmek neredeyse imkânsız olsa da üretim süreçleri tamamen değişmiş durumda. Apple, Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 kasalarında %100 geri dönüştürülmüş titanyum tozunu kullanarak dev ölçekte 3D baskıya geçmiş durumda.

Şirketin paylaştığı detaylara göre süreç, ince titanyum tozunun lazerle katman katman eritilmesine dayanıyor. Her biri 60 mikron kalınlığında olan 900’ün üzerinde katman, tek bir saat kasasını oluşturuyor. Üretimde kullanılan titanyum tozunun oksijen içeriği, yüksek ısıda patlama riskini önlemek için özel olarak azaltılıyor.

Apple’ın 3D baskı stratejisinin geleceği

3D baskı sayesinde yalnızca bu yıl 400 metrik ton titanyum tasarrufu sağlayan Apple, aynı tekniği iPhone Air’in USB-C portunda da uygulamaya başladı. Henüz tam bir iPhone kasası 3D baskıyla üretilmiyor olsa da şirketin yaklaşımı bunun uzun vadede mümkün olabileceğini gösteriyor.

Apple’ın çevre ve tedarik zinciri inovasyonundan sorumlu başkan yardımcısı Sarah Chandler’ın sözleri, bu dönüşümün kalıcı olduğuna işaret ediyor:

“Bir şeyi sadece bir kez yapmak için yapmıyoruz, tüm sistem o şekilde çalışsın diye yapıyoruz.”

