Apple'dan RED ile yeni anlaşma: Kırmızı iPhone'lar gelecek mi?

Apple, Apple Pay ile yapılan alışverişlerden 5 USD bağış yapacağını duyurdu. Kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek ve 3 milyon dolara kadar destek sağlayacak.

Apple, (RED) ile yeni bir kampanya başlattı. Apple Pay ile yapılan her alışverişte, Global Fund’a 5 USD bağış yapılacak. Kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek ve toplamda 3 milyon dolarlık bağışla sınırlı olacak.

Bu, Apple’ın (RED) ile ilk iş birliği değil. 2006’dan bu yana devam eden bu ortaklık sayesinde kırmızı renkli iPhone’lar, aksesuarlar ve Apple Watch kayışları piyasaya sürüldü. Bu özel ürünlerin satışından elde edilen gelirler de HIV/AIDS ile mücadeleye aktarıldı.

Kırmızı iPhone modelleri, hem tasarımıyla hem de taşıdığı anlamla dikkat çekti. “PRODUCT(RED)” etiketiyle satılan bu ürünler, Apple kullanıcılarına sosyal sorumluluğa katkı sağlama fırsatı sundu. Yeni kampanya ise bu katkıyı dijital ödemelere taşıyor.

Kampanya, tatil alışveriş dönemine denk gelmesiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Apple Pay ile ödeme yapan herkes, ek bir ücret ödemeden HIV/AIDS mücadelesine katkı sağlamış oluyor.