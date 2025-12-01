Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Apple'dan RED ile yeni anlaşma: Kırmızı iPhone'lar gelecek mi?

Apple, Apple Pay ile yapılan alışverişlerden 5 USD bağış yapacağını duyurdu. Kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek ve 3 milyon dolara kadar destek sağlayacak.

Apple'dan RED ile yeni anlaşma: Kırmızı iPhone'lar gelecek mi?
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple, (RED) ile yeni bir kampanya başlattı. Apple Pay ile yapılan her alışverişte, Global Fund’a 5 USD bağış yapılacak. Kampanya 7 Aralık’a kadar sürecek ve toplamda 3 milyon dolarlık bağışla sınırlı olacak.

Bu, Apple’ın (RED) ile ilk iş birliği değil. 2006’dan bu yana devam eden bu ortaklık sayesinde kırmızı renkli iPhone’lar, aksesuarlar ve Apple Watch kayışları piyasaya sürüldü. Bu özel ürünlerin satışından elde edilen gelirler de HIV/AIDS ile mücadeleye aktarıldı.

Kırmızı iPhone modelleri, hem tasarımıyla hem de taşıdığı anlamla dikkat çekti. “PRODUCT(RED)” etiketiyle satılan bu ürünler, Apple kullanıcılarına sosyal sorumluluğa katkı sağlama fırsatı sundu. Yeni kampanya ise bu katkıyı dijital ödemelere taşıyor.

Kampanya, tatil alışveriş dönemine denk gelmesiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Apple Pay ile ödeme yapan herkes, ek bir ücret ödemeden HIV/AIDS mücadelesine katkı sağlamış oluyor.

Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Tüyler Ürperten Teknoloji: Beynine Çip Takılan Güvercinler Drone Gibi Kontrol Edildi [Video]

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Chevrolet Türkiye'ye Dönüyor! İşte Gelmesi Muhtemel Modeller ve Özellikleri

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

Skoda, Ultra Fütüristik Elektrikli Konsept Otomobilini Tanıttı

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

GTA 4'ün Grafiklerini GTA 5 Seviyesine Getiren Mod Yayımlandı [Video]

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

Leapmotor, Sudan Ucuza Satacağı Efsanevi Hatchback Otomobili Lafa 5'i Tanıttı!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[28 Kasım-1 Aralık] 1.400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim