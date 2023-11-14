Apple'ın M3 işlemcili MacBook Pro modelleri, parçalarına ayrıldı. Bilgisayarın iç tasarımında hiçbir değişim olmadığı anlaşıldı. Ancak Apple, özellikle de uzay siyahı rengi için özel bir çalışma yapmış gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz ay düzenlediği bir etkinlikte yepyeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünlerden en dikkat çekeni ise M3 işlemciye sahip olan MacBook Pro'ydu. Apple'ın bugüne kadarki en güçlü dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkan model, 78.999 TL'den* başlayan fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Şimdiyse Apple'ın en yeni MacBook Pro modelleri ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Teknolojik ürünlerin onarılabilirlik düzeylerini test eden bir platform olarak bilinen iFixit, M3 ve M3 Pro işlemcilerden güç alan 14 inç boyutlu modellerin, "içini dışına çıkarttı".

İç tasarımda hiçbir değişim olmadı

iFixit ekibi tarafından yapılan inceleme, yeni nesil MacBook Pro ile önceki nesil MacBook Pro arasında iç tasarım farkı olmadığını gözler önüne serdi. Aslına bakacak olursak bu çok da şaşırtıcı değil zira Apple'ın yeni işlemcileri performans artışı vadetmiş olsalar da çok büyük bir değişim yaşamadılar. Hâl böyle olunca iç tasarımda değişiklik yapılmasını gerektiren bir durum olmadı.

iFixit'in yeni nesil MacBook Pro'nun içini açtığı videoda en çok değindiği husus, Apple'ın "uzay siyahı" dediği renk tonu oldu. Şirketin bu denli siyah bir tonu nasıl yakaladığını merak eden ekip, yaptığı incelemeler sonucunda Apple'ın gerçekten de iyi bir iş çıkarttığını tespit etti. Yapılan incelemeye göre Apple, önce anotlama yöntemi ile tasarladığı metal çerçeveyi, ikinci aşamada aşındırdı. Böylelikle kasa üzerine düşen ışığın daha fazla dağılması sağlandı. Bu da uzay siyahı renkli MacBook Pro'nun olduğundan daha koyu, daha mat ve ışığın geldiği bölgenin nispeten aydınlık kalmasına yol açtı.

Ancak, Apple'ın M3 işlemcili MacBook Pro modelinde kullandığı uzay siyahı rengi, temizlik hastalarını rahatsız edecek türden. Zira az önce bahsettiğimiz anotlama ve aşındırma teknikleri, bu kasa üzerinde makro boyutlu çukurlar oluşmasına yol açtı. Bunun parmak izi açısından nasıl bir etki yarattığını görmek isteyen iFixit, cips kullandığı bir test yaptı. Bu test, uzay siyahı renge sahip olan MacBook Pro'nun, uzay grisi renge sahip olan MacBook Pro'dan daha fazla kirlendiği sonucuna ulaşılmasını sağladı.

iFixit'in MacBook Pro'yu parçalarına ayırdığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

(*): Apple M3 işlemcili MacBook Pro'ların başlangıç fiyatı aslında 62.999 TL. Ancak standart M3 işlemcinin bulunduğu bu versiyonda uzay siyahı renk seçeneği sunulmuyor. Bu haberimizde parçalarına ayrılan ve çerçevesi incelenen renge sahip olmak isteyenlerin, en az 78.999 TL ödemeleri ve M3 Pro işlemcili modeli satın almaları gerekiyor.