Apple, Çok Yakında "Satış Koçu" Uygulaması Çıkaracak: Peki Ne İşe Yarayacak?

Apple, "Sales Coach" ismi verilen bir yepyeni uygulamayı bu ayı nsonlarına doğru piyasaya sürmeyi planlıyor. Peki bu uygulamanın amacı ne olacak?

Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya ulaşmayı başaran ve on binlerce kişiyi bünyesinde çalıştıran Apple, sürekli yeni uygulamalarla karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise şirketin yepyeni bir uygulama geliştirdiği ortaya çıktı. Bu uygulamanın** “Sales Coach”, yani “Satış Koçu”** ismini alacağı öğrenildi.

Konuya yakın bir kaynaktan edinilen bilgilere göre Sales Coach uygulaması, bu ayın sonlarında iPhone ve iPad’ler için çıkacak. Uygulamanın kullanıcılar değil, Apple çalışanları için geliştirildiğini belirtelim.

Çalışanlara satış ipuçları, ürün bilgileri, eğitim kaynakları sunacak

Sales Coach’ın, Apple’ın hâlihazırda sunduğu SEED uygulamasına bir güncelleme olarak geleceği belirtilmiş. Bu yeni uygulama, Apple Store’da çalışan veya yetkili Apple satıcılarında görev yapan çalışanlara satış ipuçları verecek ve eğitim kaynakları sunacak.

Örneğin yeni bir iPhone’a geçmenin avantajlarından popüler iPad’lerin özelliklerine kadar her konuda makaleler ve videolar çalışanlar tarafından erişilebilir olacak. Böylece çalışanların satışlar konusunda iyileştirilmesi ve daha fazla kullanıcının Apple ürünü satın alması sağlanacak.

Tahminler, uygulamanın 23 Şubat Pazartesi günü çıkacağı yönünde. SEED’den 2 büyük farkının olacağı belirtilmiş. Bunlar yeni Liquid Glass tasarımı ve çalışanlara satış ipuçları ve ürün bilgileri sağlayabilecek bir yapay zekâ sohbet robotu olacak. Sohbet botu “Sor” sekmesinden erişilebilir olacak ve çalışanların Apple ürünleriyle ilgili sorularını yanıtlayacak. Çalışanlar için faydalı olacağını söyleyebiliriz.