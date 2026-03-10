Apple'ın Uzun Süredir Beklenen Akıllı Ev Cihazı 'Smart Home Hub' Bir Kez Daha Ertelendi (Özrü Kabahatinden Büyük)

Apple'ın ilk olarak geçtiğimiz yılın ilkbahar aylarında piyasaya sürmeyi planladığı Smart Home Hub bir kez daha ertelendi.

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Smart Home Hub cihazının çıkışı bir kez daha ertelendi.

Bloomberg’e göre şirket, cihazı Eylül ayına kadar piyasaya sürmeyecek. Ertelemenin en büyük nedeni ise Apple’ın geliştirdiği yeni yapay zekâ destekli Siri’nin henüz hazır olmaması.

Siri yetiştirilemeyince cihaz da ertelendi

Apple başlangıçta Smart Home Hub'ı 2025 yılının ilkbaharında tanıtmayı planlıyordu ancak Apple Intelligence tabanlı yeni Siri’nin geliştirilmesinde yaşanan sorunlar nedeniyle planlar değişmişti. Şirket daha sonra hedefini 2026 ilkbaharı olarak güncellemişti fakat Siri’nin iOS 26.4 sürümüne de yetiştirilememesi nedeniyle lansman bu kez Eylül ayına kaydırıldı.

Apple’ın özellikle Siri’nin doğruluğu ve vaat edilen özelliklerin stabil çalışması konusunda hâlâ sorunlar yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle şirket, Siri güncellemesi tamamlanmadan cihazı piyasaya sürmek istemiyor.

Smart Home Hub, iPad'e benzeyecek

Smart Home Hub, tasarım olarak 7 inçlik kare ekrana sahip iPad benzeri bir cihaz olacak. Cihazın öne çıkan özellikleri şöyle:

Duvara monte edilebilme veya hoparlör tabanı ile kullanılabilme

Yüz tanıma özelliğine sahip kamera

Odaya giren kişiyi algılayıp kişiye özel içerik gösterme

Akıllı ev cihazlarını kontrol etme

Arama yapma, Takvim ve Hatırlatıcılar gibi Apple uygulamalarını kullanma

Konsept olarak cihazın, ekranlı bir akıllı hoparlör olan Amazon Echo Show benzeri bir deneyim sunması hedefleniyor.

Peki sizin yeni Smart Home Hub'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.