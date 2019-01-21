Apple fiyatları ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bu değişiklikleri fırsat olarak kullanmak isteyenler için daha ucuz iPhone'ları nerde bulabileceğinizi gösteren bir internet sitesi mevcut.

Diğer ülkelerdeki Mac fiyatlarını hiç merak ettiniz mi? Ya da hangi ülkenin daha uygun fiyata Mac sattığını? Veya neden yurtdışından daha ucuz iPhone almadım diye yakındığınız oldu mu? Mac Index sağ olsun, bizi Mac fiyatlarından haberdar edecek.

Mac Index sitesi, Malezyalı bir yazılım geliştirici olan Wafiq Rodzuan tarafından kuruldu. Sitenin çok basit bir konsepti var: Dünyadaki farklı Apple modellerinin fiyatlarını göstermek.

Siteye girip Apple modelini seçiyorsunuz. Yapmanız gereken her şey bu kadar. Mac Index, farklı internet sitelerinden topladığı verileri, sizin kendi para biriminizle ucuzdan pahalıya doğru sıralayarak gösteriyor.

Sizin için en pahalı iPhone modeli olan iPhone XS Max 512GB versiyonunu kontrol ettirdik.

Tabii bu tarz kıyaslamayı ilk yapan site bu değil. Apple Compass sitesi de kullanıcılarına benzer bir işlev sunuyor fakat bu siteyi kullanmak hem çok kolay hem de daha esnek bir yapısı var.

Siteyi kuran Rodzuan, “Çok fazla gezdiğim için, bu pahalı Apple oyuncaklarını nereden daha ucuz alabileceğimi bilmek istedim. Bu yaptığım site belki bir Amerikalı veya Kanadalı için mantıklı gelmeyebilir. Çünkü orada zaten çok ucuz fiyatları. Ama Güneydoğu Asya veya Latin Amerika gibi fiyatların çok daha pahalı olduğu yerlerde, bu site işlerine yarayabilir diye düşünüyorum” diyor.

Geleceğe yönelik planlarını da açıklayan Rodzuan “Sadece Apple internet sitesinden aldığım fiyatlar kullanıcıları tatmin etmeyebilir. Bu yüzden kullanıcıların da fiyat girmesini sağlayacak bir sistem yapacağım. Hatta bulunduğunuz ülkeden en ucuz iPhone’u nasıl alabileceğinizi açıklayacak bir sistem (yolculuk süresi, uçak bileti, pasaport, vergi vs. hesaba katarak) de yapacağım” dedi.