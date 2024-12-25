iPhone Kullanıcılarına Müjde: Apple, Uydu Hizmetlerine Milyarlarca Dolarlık Yatırım Yaptı (Doğrudan Uyduya Bağlanmak Mümkün Olacak!)

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iPhone Kullanıcılarına Müjde: Apple, Uydu Hizmetlerine Milyarlarca Dolarlık Yatırım Yaptı (Doğrudan Uyduya Bağlanmak Mümkün Olacak!)
Apple, Globalstar ile iş birliğini genişleterek uydu tabanlı hizmetlere 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. 26 yeni uydu siparişi verildi.

Apple, Globalstar ile iş birliğini ileriye taşıyarak iPhone bağlantısını güçlendirmek için milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Apple, uydu tabanlı hizmetleri geliştirerek kullanıcılarının hücresel kapsama alanı dışında da bağlantı sağlamasını hedefliyor.

2022'de Globalstar ile başlatılan iş birliğini pekiştiren Apple, uydu iletişimi şirketine toplam 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu yatırımın 1,1 milyar doları nakit, 400 milyon doları ise şirketin %20 hissesini satın almak için ayrıldı. Apple, bu hamleyle doğrudan cihaza (D2D) uydu iletişimi pazarında önemli bir konuma gelmeyi amaçlıyor.

26 yeni uydu siparişi verildi

Globalstar, Apple’ın fonlarını kullanarak ağını genişletmeyi ve daha geniş kapsama alanı sağlamayı planlıyor. Şirket, mevcut 31 uyduya ek olarak 26 yeni uydu siparişi verdi. Bu genişleme ile Globalstar'ın ağ kapasitesinin %85'i Apple'ın hizmetlerine ayrılacak. Apple ve Globalstar arasındaki bu anlaşma, "alçak Dünya yörüngesi" uydu teknolojisine yapılan en büyük tüketici yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 

Standart akıllı telefonların doğrudan uyduya bağlanmasını mümkün kılacak olan bu iş birliği, Apple’ı D2D uydu iletişimi pazarında lider konumuna taşıyacak gibi gözüküyor. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Globalstar’ın hisse senetleri ise %31,4 oranında yükseldi. Apple ve Globalstar arasındaki iş birliği, gelecekte uydu tabanlı iletişim hizmetlerinin standart akıllı telefon kullanıcılarına ulaşmasını sağlayacak.
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Kaynak : https://www.techradar.com/pro/Apple-invests-billions-in-Globalstar-for-satellite-services-and-improved-iPhone-connectivity
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