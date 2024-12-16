Avrupa Birliği, 2027'ye kadar konuşlandırılacak IRIS² uydu internet projesini duyurdu. Proje, dijital egemenliği artırmayı hedefliyor.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın Starlink'ine rakip olacak bir internet uydu takımyıldızı kurma planlarını duyurdu. AB, 2030 yılına kadar yaklaşık 300 uyduyu alçak ve orta yörüngelere fırlatmak için 10,6 milyar euro (11,1 milyar dolar) değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu projeyle hükümetlere güvenli iletişim sağlayarak dijital egemenliğini artırmayı hedefliyor.

İlk olarak 2022'de duyurulan Iris², başlangıç maliyeti tahmini 6 milyar euro olan ve zor geçen müzakereler sonucu %76 artan bir kamu-özel ortaklığı olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği'nin projesi IRIS²

IRIS² (Uydu ile Dayanıklılık, Bağlantı ve Güvenlik Altyapısı), Avrupa Birliği tarafından 2027 yılına kadar konuşlandırılması planlanan çok yörüngeli bir uydu internet takımyıldızıdır. Programın %61'i kamu kaynaklarıyla finanse edilecek; ekim ayında seçilen SpaceRise adlı sanayi konsorsiyumu ise geri kalan kısmı karşılayacak. Bu grup 2022'de Avrupa rakibi OneWeb ile birleşen Fransız uydu devi Eutelsat'ı da içeriyor.

Musk'ın Starlink'i, şu anda yörüngede yaklaşık 6.000 uyduya sahip ve 4 milyon aboneye ulaştı. Royal Caribbean ve United Airlines gibi büyük şirketlerle anlaşmalar yaparak müşteri tabanını genişletiyor. Ayrıca T-Mobile ile doğrudan telefona hizmet başlatmak için hazırlık yapıyor.

Bu yeni anlaşma Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirmek ve global internet altyapısında bağımsız bir konuma gelmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Iris² projesi, Avrupa'nın uzay teknolojisi alanında daha güçlü bir oyuncu olabilmesini hedefliyor.