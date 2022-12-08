Apple, bugün yaptığı açıklamada yeni iOS, iPadOS ve MacOS güncellemeleriyle pek çok Apple uygulamasına uçtan uca şifreleme geleceği açıklandı.

İlk olarak 2010 yılında Text Secure isimli mesajlaşma uygulaması ile hayatımıza giren uçtan uca şifreleme, yıllar içerisinde Skype ve pek çok irili ufaklı uygulamaya gelmişti. WhatsApp’ın bu özelliği mesajlara dahil etmesiyle birlikte popülerleşen uçtan uca şifreleme, basitçe anlatmak gerekirse kullanıcı ve diğer alıcı ya da sunucu arasında gönderilen mesajların ve diğer tüm verilerin özel bir yöntemle şifrelenmesi anlamına geliyor.

Apple ise bugün yaptığı açıklamada 9 hizmetine daha uçtan uca şifreleme hizmeti sunacağını açıkladı. Bunların arasında ilk başta o kadar da önemli görünmeyen ancak aslında hayati önem taşıyan uygulamalar da var.

Uçtan uca şifreleme, tüm Apple kullanıcılarına sunulacak

Apple’ın “Advanced Data Protection” yani Gelişmiş Veri Şifreleme adı altında uçtan uca şifreleme özelliğini zaten halihazırda mesajlar (yedekleme kapalı olduğunda), iCloud anahtarlık, sağlık verileri ve Haritalar uygulamasındaki arama geçmişinde de dahil olmak üzere pek çok uygulamada destekleniyordu. Yeni gelecek güncelleme ile uçtan uca şifreleme özelliği cihaz yedeği, mesajlar yedeği, notlar, fotoğraflar, hatırlatıcılar, sesli notlar, safari sık kullanılanları, Siri kısayolları ve Apple cüzdan verilerini de destekleyecek.

iOS 16.2, iPadOS 16.2 ve MacOS 13.1 ile tüm Apple kullanıcılarına gelecek bu güncelleme sayesinde cihazların çok daha güvenli olmasını sağlayacak. Özellikle önemli verilerini Notlar uygulamasına kaydeden ve fotoğraflarını güvende tutmak isteyenleri mutlu edecek bu güncelleme ile Apple ekosisteminde uçtan uca şifrelemeye sahip olmayan sadece 3 uygulama kalacak.

Apple ayrıca E-Posta, Kişiler ve Takvim uygulamalarının uçtan uca şifreleme alamayacağını çünkü bu uygulamaların “eski usul” teknolojiler kullandığını ve bu hizmetlerde uçtan uca şifreleme olabilmesi için tüm hizmet sağlayıcıların ortaklaşa çalışması gerektiğini belirtiyor.

iOS 16.2, iPadOS 16.2 ve MacOS 13.1 güncellemeleri ABD’de Aralık ayında sonunda, diğer ülkelerde ise 2023 yılının ilk günlerinde yayınlanacağı belirtildi.