App Store fiyat politikası güncellendi. Bu güncelleme ile geliştiricilerin talep edebilecekleri maksimum ücret, 10 bin dolara ulaştı. Bugün itibarıyla başlayan yeni döneme geçiş süreci, birkaç ay içerisinde tamamlanacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, App Store'un fiyatlandırma politikasında önemli bir değişiklik yaptı. Buna göre geliştiriciler, uygulamaları ile bu uygulamalar için sundukları aylık abonelik veya uygulama içi satın alımlarda, 700 yeni fiyat aralığı kullanabilecekler. Böylelikle uygulamalar için alınan paralar, farklı ülkelerin koşullarına daha uygun olabilecek.

Apple tarafından yapılan değişiklikler, aylık abonelik satan uygulamalar için bugün itibarıyla geçerli olacak. Uygulamanın kendisini ücretli sunan veya uygulama içi alım yapılmasına imkan tanıyan geliştiriciler ise yeni dönem için 2023 yılını bekleyecekler. Apple, yeni dönemin birkaç ay içerisinde tüm uygulamalar için geçerli olacağını söylüyor.

App Store'daki uygulamalar için 0,29 dolar ila 10 bin dolar arası ödeme yapılabilecek!

App Store'da daha önceki süreçte 0,99 dolar ila 999,99 dolar aralığında fiyatlandırma yapılabiliyordu. Alınan yeni karar, bu aralığı da genişletti. Öyle ki bir geliştirici, App Store'a yüklediği bir uygulama için 0,29 dolar ila 10 bin dolar arası fiyatlandırma yapabilecek. Bu durum, Türkiye'deki Apple kullanıcılarını da doğrudan etkileyecektir.

Apple, geliştiriciler için otomatik fiyatlandırma kategorisi seçeneği sunuyor. Yaptığımız incelemelerde, dolar-TL kurunun an itibarıyla 22 olduğunu görüyoruz. Yani 1 dolarlık bir uygulamanın Türkiye'deki fiyatı 22 TL. Şirketin yeni fiyatlandırma aralığına göre Türkiye'deki bir kullanıcı, teknik olarak App Store'da 220 bin TL ödeme yapabilecek.