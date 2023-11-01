Sağlık konusuna verdiği önemle dikkatleri çeken Apple Watch, gelecek yıldan itibaren uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi sorunları da tespit etmeye yardımcı olabilecek.

Her yıl Apple'ın yeni ürün lansmanlarında sağlık alanında yenilikler yaptığını görüyoruz. Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre gelecek yılın Apple Watch modelleri bu alanda daha da gelişmiş hâle gelecek. Apple, cihazın içine uyku apnesi ve hipertansiyonu da tespit edebilecek sensörler yerleştirecek.

Üstelik Mark Gurman'a göre sadece Apple Watch değil, AirPods'lar da sağlık odaklı özellikleriyle dikkat çekecek.

Apple, sağlık alanında daha da iddialı olacak

2024'te Apple Watch, uyku ve nefes alma döngülerini takip edecek ve böylece kullanıcısının sağlık durumunu gözlemleyebilecek. Bir sorun ihtimali görmesi durumunda ise kişileri bir doktora görünmeleri için yönlendirecek. Kan basıncı kontrolleri ise aşamalı olarak geliştirilecek. İlk aşamada kişiler, tansiyonlarının yükselmeye başladığını görebilecek ve o anda yapmakta oldukları aktiviteleri kayıt altına alabilecekler.

Şimdilik yeni tansiyon sistemi sadece tavsiye verebilecek ve kişileri, geleneksel yöntemlerle tansiyonlarını ölçmeye ve doktora gözükmeye yönlendirecek. Apple, "şimdilik çok uzak ihtimal" olarak görse de ileride akıllı saatlerin sürekli olarak tansiyon ölçümü yapabilmesini hatta ilgili sağlık sorunlarını tespit edebilmesini amaçlıyor. Öte yandan uzun zamandır söylentilerde kendisine yer bulmayı başaran şeker ölçüm sensorunun Apple Watch'larda daha birkaç yıl boyunca olmayacağı belirtiliyor.

Görünüşe göre 2024 yılı Apple'ın giyilebilir teknolojileri, en çok da yeni akıllı saatleri için dikkat çekici bir yıl olacak.