Apple'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Scary Fast etkinliği, iPhone 15 Pro Max ile çekilmişti. Paylaşılan kamera arkası görüntülerse bu kalitede bir videonun sıradan kullanıcılar tarafından çekilemeyeceğini gösteriyor.

Apple'ın yeni M3 çiplerine sahip Mac serisini tanıttığı etkinliği Scary Fast'in sonunda ekranda beliren yazıda, etkinlik videosunun iPhone 15 Pro Max ile çekildiği yazıyordu. Hatta biz de bunu sizlere aktarmıştık. Apple, tarihinde ilk kez bir lansman etkinliğini sadece iPhone 15 Pro Max ile çekmişti. Başka bir deyişle Apple, gövde gösterisi yapmıştı.

Ancak şimdi, kafaları karıştıracak bir gelişme yaşandı. Apple, Scary Fast etkinliğinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, iPhone 15 Pro Max'e eşlik eden ultra kaliteli ekipmanlar bulunduğunu gözler önüne seriyor. Görünen o ki böyle bir video çekmek için bir miktar daha para harcamamız gerekiyor, epey bir miktar daha...

Binlerce dolarlık ekipman kullanıldı

Videoyu izlerken profesyonel çekim ekipmanları da kullanıldığı göze çarpıyor. Bu ekipmanlar arasında yok yok: Drone'lar, gimballar, ayaklıklar, endüstriyel set ışıkları, efekt araçları ve diğer kayıt araçları etkinlik boyunca aktif olarak kullanılıyor.

Aslında Apple geçmişte de etkinliklerini kendi akıllı telefonları ile kaydediyor olsa da bu kadar karmaşık setler kurmuyordu. Son videoda gördüğümüz ekipmanlara baktığımızda Apple'ın isterse gidip Oppenheimer falan çekebileceğini fark ediyoruz ancak onun yerine Tim Cook, Vampire the Masquerade oyununun açılış sahnesini andıran bir şekilde konuşuyor.

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iPhone 15 serisinin çekim kapasitesi elbette çok yüksek. Olivia Rodrigo, müzik videosu Get Him Back! için bir iPhone 15 kullanmıştı. Üstelik o klip için kullanılan ekipmanlar, Scary Fast etkinliğinden daha basitti. Ancak yine de şunu söyleyebiliriz: Profesyonel değilsek evde kendi imkanlarımızla aynı kalitede bir çekim yapmamız pek olası değil.

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