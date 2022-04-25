Apple, Nisan - Eylül 2021 döneminde üretilen ve siyah ekran sorununa sahip olan Watch Series 6'lar için ücretsiz onarım programı başlattı. Kullanıcılar, saatlerinin program dahilinde olup olmadığını kolay bir şekilde sorgulayabilecekler.

Apple’ın 2020 yılında piyasaya sürdüğü ve büyük başarı elde ettiği Watch Series 6 akıllı saati, bugünlerde ciddi bir sorunla gündeme geliyor. Bugüne kadar kullanıcıların bildirdiklerine göre Apple Watch Series 6’nın 40 mm’lik modelinde ekranın tamamen siyaha bürünmesine neden olan bir sorun bulunuyor.

Akıllı saatlerin yalnızca küçük bir bölümünde gözüktüğü ifade edilen bu sorun için Apple, bugün sevindirici bir haber paylaştı. Nisan – Eylül 2021 aralığında üretilen cihazlarda görülen sorun nedeniyle Apple, sorunu yaşayanlar için ücretsiz onarım programı başlattığını duyurdu.

Siyah ekran hatası veren Apple Watch 6'lar ücretsiz tamir edilecek

Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre cihazı Nisan – Eylül 2021’de üretilen ve ekranı kalıcı olarak siyahlaşan kullanıcılar, ücretsiz onarım programı kapsamında hiçbir ücret ödemeden cihazlarını tamir ettirebilecekler. Tüm dünyayı kapsayan bu programdan yararlanmak isteyenler, cihazlarının program kapsamına girip girmediğini de basit bir şekilde sorgulayabilecekler.

Söz konusu sorunla karşılaşan Apple Watch Series 6 kullanıcıları, bu bağlantıya tıklayarak sayfada yer alan kutucuğa cihazlarının seri numaralarını yazıp ‘Submit’e tıklayarak program dahilinde olup olmadıklarını öğrenebilirler. Ardından cihazlarını tamir ettirmek için Apple tarafından yetkilendirilen servis noktalarına ya da Apple Store’lara müracaat edebilirler.