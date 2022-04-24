Gelen son haberlere göre Google, ilk akıllı saati Pixel Watch'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Pixel Watch'a ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler ise saatin nasıl görüneceğini gösteriyor.

Google'ın birinci taraf Wear OS destekli bir akıllı saati piyasaya sürmeyi planladığına dair söylentiler birkaç yıldır etrafta dolaşıyor ve teknoloji dünyasının nabzını yoklayan son dedikodulara göre Google, çok kısa bir süre içerisinde akıllı saatini teknoloji severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Gelen son bilgilere göre Google, akıllı saati için 'Pixel Watch' isminin marka başvurusunu da yaptı. Pixel Watch ismini alacak olan cihaz, Google’ın ilk akıllı saati olması açısından da oldukça dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta ortaya render’ları ortaya çıkan akıllı saatten şimdi de 'gerçek görüntüler' geldi Gelin Google’ın ilk akıllı saati Pixel Watch'a ait olduğu iddia edilen görüntüleri inceleyelim.

Pixel Watch!a ait olduğu söylenen fotoğraflar paylaşıldı

Fotoğrafları Android Central’a gönderen kişi, Pixel Watch prototipi olduğunu iddia ettiği cihazı ABD’de bir restoranda şans eseri bulduğunu belirtiyor. Bundan 12 yıl önce bir iPhone 4 prototipinin de benzer bir şekilde ortaya çıktığını düşündüğümüzde bu ihtimal kulağa pek de uzak gelmiyor.

Önden bakıldığında görüntüsü daha önceki sızıntılarla örtüşen Pixel Watch prototipinde, cihazın üstünde hap şeklinde bir düğme olduğu görülüyor. Google’ın Wear OS 3'ün UI maketleri ile örtüşen bu yapılandırma, en son kullandığınız uygulamaya hızlıca geçmek için bu üst düğmeye iki kez basmanızın yeterli olduğunu gösteriyor.

Alt kapak şeklindeki gümüş tepenin altında ise mikrofon veya altimetrenin (yükseklikölçer) bulunabileceği bir delik bulunuyor. Cihazın şişkin sırt kısmında ise büyük ihtimalle kalp atış hızı sensörü ve diğer sağlık işlevleriyle ilgili bölümler yer alıyor. En üstte ise Apple Watch'a benzeyen bir tanımlama bağlantı noktası var gibi duruyor.

Tabii bu görsellerin bir sızıntı sonucu açığa çıktığını düşündüğümüzde bu, bütün bu detayların sadece prototip donanımına özgü olmasının söz konusu olabileceği anlamına geliyor. Pixel Watch'ın neye benzediğini kesin olarak görmemiz içinse Google'ın cihazı resmi olarak tanıtmasını beklemekten başka bir çaremiz bulunmuyor.