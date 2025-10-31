Apple Watch Modellerine WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte İlk Görüntüler

Apple Watch sahiplerini çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. WhatsApp, Apple Watch modellerine uygun bir uygulamayı yakında kullanıma sunacak.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, dünyanın en popüler çevrim içi anlık mesajlaşma uygulaması konumunda. Bu yüzden de türü fark etmeksizin her türden cihazda WhatsApp’ı kullanabilmeyi istiyoruz. Maalesef en çok kullanılan akıllı saatlerden olan Apple Watch’larda bir WhatsApp uygulaması bulunmuyordu. Yalnızca telefona bağlı olarak gelen bildirimleri görebiliyorduk.

Şimdi ise bu konuda kullanıcıları sevindirecek bir gelişme yaşandı. WABetaInfo tarafından fark edilen bilgilere göre WhatsApp, Apple Watch cihazlarla uyumlu bir uygulama piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

WhatsApp’ın çoğu özelliği Apple Watch’tan kullanılabilecek

iOS sürümünün son betasında fark edilen bilgilere göre kullanıcılar, yakında Apple Watch cihazlarından WhatsApp uygulamasına erişim sağlayabilecek. WhatsApp’ın Google’ın saatlere özel işletim sistemi Wear OS ile uyumlu uygulaması vardı. Şimdi ise watchOS uyumlu olan gelecek ve böylece çok daha fazla akıllı saat kullanıcısının erişimine sunulacak.

Yeni uygulamadan ekran görüntülerini yukarıdan görebilirsiniz. Uygulama, Apple Watch’taki normalde çok sınırlı olan WhatsApp deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak. Direkt sohbetleri görüntüleyebilecek, istediğiniz kişiye istediğiniz zaman mesaj gönderebilecek, emoji reaksiyonu verebileceksiniz. Ayrıca bildirimlerde iyileştirmeler de görmemiz olası. En başta bir iPhone bağlantısı gerekeceğini de belirtelim. İlk versiyon, telefonunuzu bırakıp direkt saatten kullanmanıza izin vermeyecek. İlerleyen dönemlerde belki bağımsız olarak da kullanılabilir ancak bu konuda bir bilgi yok.

Apple Watch’larda sunulacak WhatsApp uygulamasıyla ilgili şimdilik bilgiler bu kadar. Tam olarak ne zaman geniş çapta sunulacağını bilmiyoruz. Şimdilik yalnızca beta test kullanıcıları tarafından erişilebilir durumda. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.