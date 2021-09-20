Bir zamanlar App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biri haline gelen sanal klavye uygulaması FlickType, Apple tarafından banlanmıştı. Apple Watch Series 7'de kendi klavye tasarımının çalındığını iddia eden geliştirici, teknoloji devini mahkemeye verdi.

Geçtiğimiz hafta düzenlediği lansmanla birlikte iPhone 13 de dahil olmak üzere birçok yeni ürününü tanıtan Apple, neredeyse bir telefon kadar büyük yeni akıllı saati Apple Watch Series 7 ile epey dikkat çekmişti. Büyük ses getiren akıllı saatlerin ardından Apple, bu modellerde kullandığı klavye yüzünden mahkemeye verildi.

Dava, bir zamanlar App Store'un en çok indirilen klavye uygulaması olan ancak 2018 yılında sebepsiz yere bir anda Apple'dan ban yiyen FlickType tarafından açıldı. Apple'ı kendi klavye tasarımlarını çalmakla suçlayan şirket, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada teknoloji devi için "artık nedenini öğrenmiş olduk" gibi sert ifadeler kullandı.

FlickType ve Apple Watch Series 7'nin klavyesinin tasarımı

FlickType, özellikle teknoloji ile çok haşır neşir olmayan insanların hayatını epey kolaylaştıran bir uygulamaydı. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar, Apple Watch üzerinden istedikleri kelimeleri saniyeler içinde yazabiliyor , istedikleri emojileri kolayca bulabiliyorlardı. App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biri olmasına karşın Apple, sebepsiz yere FlickType'ı App Store'dan kaldırma gereği duymuştu .

3 yılın ardından lansmanda tanıttığı Apple Watch Series 7'de Apple'ın App Store'dan kaldırdığı klavyenin tasarımını kullanması, büyük tepki gördü. FlickType, bu olayın ardından Apple'ın uygulamayı kaldırdığını haber veren e-postayı Twitter'dan paylaşarak, "Artık nedenini öğrenmiş olduk. Mahkemede görüşürüz" ifadelerini kullandı.