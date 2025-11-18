Tümü Webekno
iPhone Air'ın Tasarımcısı Apple'dan Ayrıldı!

iPhone Air'ın tasarımında görev alan ve yükselen bir isim olarak görülen Abidur Chowdhury, beklenmedik bir şekilde şirketten ayrıldı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, son zamanlarda önde gelen yöneticiler ve çalışanların işten ayrılmalarıyla gündeme gelmeye başlamıştı. Şimdi ise Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber, bu isimlere bir yenisinin daha eklendiğini ortaya koydu.

Güvenilir Apple kaynağı Mark Gurman’ın edindiği bilgilere göre şirkette önemli bir rolü bulunan Abidur Chowdhury isimli Endüstriyel Tasarımcı, şirketteki görevinden ayrıldı. Chowdhurry’nin yeni kurulan bir yapay zekâ girişimine geçiş yaptığı bildirilirken bu ayrılışın şirket içinde beklenmedik olduğu belirtildi.

Chowdury, iPhone Air’ın tasarımında büyük rol oynamıştı

Chowdhury’nin neden önemli bir isim olduğuna bakalım. Tasarımcı, Apple’ın geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı tarihin en ince iPhone’u olarak kayıtlara geçen iPhone Air’ın tasarımında büyük rol oynamıştı. Hatta gerçekleştirilen etkinlikte Chowdhury’nin ürünü tanıttığını bile görmüştük.

Chowdhury, Apple içinde sevilen ve hızla yükselen bir yıldız olarak görülüyordu. İşte Gurman’a göre tam olarak bu yüzden ayrılışı şirkette şok etkisi yaratmış. Ayrılışının **iPhone Air veya cihazın düşük satışlarıyla ilgili olmadığının **da altı çizilmiş. Yeni bir yapay zekâ girişimine katılmak için Apple’ı bırakmış. Chowdhury’nin 2019’dan beri Apple’ın tasarım ekibinde olduğunu belirtelim.

Ertelenen iPhone Air 2 ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı Ertelenen iPhone Air 2 ve iPhone 20'nin Ne Zaman Tanıtılacağı Ortaya Çıktı
Apple iPhone

