Apple, yeni iPad modellerinin kutularına çıkartma eklemeyecek. Nedeni ise şirketin çevre hedefleri.

Apple, dün akşamüstü gerçekleştirdiği bir etkinlikle yeni iPad modellerini bizlerle buluşturdu. Air’da yepyeni 13 inçlik bir versiyon, Pro’da OLED ekran ve M4 çip gibi birçok yeni özellik yer alıyor. Ancak şirketin yaptığı değişiklikler bunlarla sınırlı değil.

Apple Store’da çalışanlara şirket tarafından gönderilen bilgilendirmelere göre yeni iPad modellerinin kutularında Apple ürünlerinde artık bir gelenek hâline gelen çıkartmaları görmeyeceğiz.

Çıkartmalar, Apple’ın çevre hedefleri için kaldırıldı

Bilindiği üzere Apple’ın sürdürülebilirlik konusunda büyük hedefleri var. Şirket, 2030’a kadar tüm tedarik zincirini karbon nötr yapmayı planlıyor. Çevre hedefleri doğrultusunda bazı hamleler yaptığını görüyorduk. Şarj adaptörünü kutudan kaldırmak bunlardan biriydi. Çıkartmaların da aynı sebepten dolayı iPad’lerden kaldırıldığı ifade edildi. Kutunun tamamen plastikten arınmış olması isteniyor.

Ancak mağazaların sınırlı sayıda Apple logosu içeren çıkartmalar alacağını belirtelim. Çalışanlar, bu çıkartmaları yeni iPad Pro veya iPad Air’ı alanlara ücretsiz bir şekilde ekstra olarak verebilecek. Fakat çıkartmayı almak için müşterinin isteği şart olacak. Yani bir çalışan, müşteri istemeden çıkartmayı veremeyecek. Ayrıca gelen bilgilerde çıkartmaların sadece Apple Store’lara gönderildiği, diğer mağazalarda bulunmayacağı da yer alıyor.

Apple’ın uzun yıllardır ürünlerinin kutularına eklediği çıkartmalardan tamamen vazgeçip vazgeçmediği bilinmiyor. Şimdiye kadar şirketten bu konuda herhangi bir açıklama görmemiştik. Ancak iPad’lerde yapılan ve muhtemelen bir ilk olan bu değişikliğin, yakında diğer ürünlerde de uygulandığını görebiliriz.

Yeni iPad Air'ın özellikleri ve fiyatı için:

Yeni iPad Pro'nun özellikleri ve fiyatı için:

Apple'ın neden ürünlerinin kutularına sticker eklediğini merak ediyorsanız: