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İncecik Tasarımı Gelişmiş Özelliklerle Buluşturan Xiaomi Redmi Book 2027 Laptop Modelleri Tanıtıldı

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Xiaomi, gelişmiş özellikleri incecik tasarıma sığdıran yeni Redmi Book 2027 laptop modellerini tanıttı.

İncecik Tasarımı Gelişmiş Özelliklerle Buluşturan Xiaomi Redmi Book 2027 Laptop Modelleri Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve sunduğu uygun fiyatlı ürünleriyle ülkemizde de büyük ilgi gören Redmi, yalnızca telefonlar değil, farklı kategorilerden ürünlerle de karşımıza çıkıyor. Bilgisayarlar da bunlardan biri. Şimdi de Redmi Book 2027 ismi verilen ürünler resmen tanıtıldı.

Xiaomi Redmi Book 2027 modelleri, toplamda 2 adet cihazdan oluşuyor. Bu cihazlar, ince tasarım ve gelişmiş teknik özelliklerle buluşturmayı hedefliyor. Peki nasıl özellikleri var? İşte bilmeniz gerekenler.

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İncecik Tasarımı Gelişmiş Özelliklerle Buluşturan Xiaomi Redmi Book 2027 Laptop Modelleri Tanıtıldı
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Redmi Book 2027 neler sunuyor?

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Tanıtılan aile temel olarak iki farklı ekran boyutuyla karşımıza çıkıyor: 14 inç ve 16 inç .Her iki varyant da donanım tarafında benzer bir omurgayı paylaşırken, modeller arasındaki asıl ayrışma noktası ekran panellerinin çözünürlük ve parlaklık değerlerinde toplanıyor.

Serinin 14 inçlik modeli, kompakt yapısına karşın daha yüksek piksel yoğunluğu ve parlaklık sunan bir ekranla donatılmış. Xiaomi’nin paylaştığı verilere göre 14 inçlik model "2.8K" panel çözünürlüğü ve 500 nit parlaklık değeri vadediyor. Buna karşılık serinin büyük kardeşi olan 16 inçlik modelde "2.5K" çözünürlüklü ve 400 nit parlaklığa sahip bir ekran tercih edilmiş. Her iki ekranda da akıcı bir görüntü deneyimi sağlamak adına 120 Hz yenileme hızı standart olarak yer alıyor.

Cihazların fiziksel boyutları ve taşınabilirlik verileri de günlük kullanım odaklı tasarlanmış. Xiaomi'nin resmi açıklamalarına göre 14 inçlik dizüstü bilgisayar 1,28 kg ağırlığında ve 14,35 mm kalınlığında. 16 inçlik seçenek ise aynı 14,35 mm gövde kalınlığını korurken toplam ağırlık 1,56 kg seviyesine çıkıyor. Ayrıca cihazların dört farklı renk seçeneğiyle pazara sürüldüğü belirtilmiş.

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Her iki Redmi Book 2027 modelinin kalbinde Intel'in Wildcat Lake ailesine mensup orta segment işlemcisi Core 5 320 yer alıyor. Sistem belleği tarafında ise işlemciye 16 GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. Depolama kısmında ise temel konfigürasyon 512 GB SSD ile destekleniyor. İnce gövdeye rağmen her iki modelde de 72 Wh kapasiteli bir batarya paketi bulunuyor. Xiaomi, 14 inçlik modelin tek şarjla 20,2 saate kadar kullanım süresine ulaşabildiğini aktarmış.

14 inçlik versiyon, Çin’de 1019 dolar seviyelerinde fiyatlarla satışa çıktı. 16 inç ise 1049 dolardan başlayan fiyatlara satılıyor.

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