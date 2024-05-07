Apple, gelişmiş çipler ve aşırı ince yapısıyla dikkat çeken iPad Pro modellerini tanıttı.

Apple'ın 7 Mayıs etkinliğinde belki de en çok beklenen ürün olan iPad Pro sonunda tanıtıldı. iPod Nano'dan bile ince olmasıyla dikkat çeken tablette OLED ekranlar bulunuyor olsa da esas dikkat çeken nokta M4 çip oldu.

Daha önce de Apple'ın bu versiyonda M4 çipe geçeceği ifade edilmişti. Bu beklentiler doğru çıktı. Cihazın sahip olduğu özellikler ise MacBook'ları bile gölgede bıraktı.

İşte Yeni iPad Pro'nun Özellikleri:

Ekran OLED, 11 inç veya 13 inç, 1600 nits, 120 Hz İşlemci Apple M4 Nöral İşlemci Saniyede 38 trilyon işlem Depolama 256GB/512GB/1TB/2TB Kamera Yatay kenarda, 12 MP - 12 MP geniş kamera Bağlantılar 4G LTE, WiFi 6E, Bluetooth

Yeni iPad Pro'lar, önceki nesil cihazlara kıyasla %50 daha güçlü işlemcilere sahipler ve nöral işlemci birimleri de 38 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip. Bu anlamada Apple'ın ciddi bir yapay zekâ atılımı yapmasını bekleyebiliriz. Boyut olarak sadece 5,3 ve 5,1 mm kalınlığa sahip yeni iPad Pro'lar, Ultra Retina XDR sayesinde yansımaları da ortadan kaldırıyor.

Yeni iPad Pro modellerinin fiyatları ise 45 bin 999 TL'den başlıyor ve 114 bin 999 TL'ye kadar çıkıyor.