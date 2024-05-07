Apple, uzun zamandır beklenen lansman etkinliğini gerçekleştirdi. İşte M2 çipe sahip iPad Air modelleri!

iPad ve iPad Pro, Magic Keyboard, yeni nesil Apple Pencil gibi ürünleri görmeyi beklediğimiz Apple etkinliği için artık geri sayım sona erdi. Cupertino'lu teknoloji devinin gerçekleştirdiği etkinlik öncesinde özellikle iPad ve iPad Pro'lar hakkında pek çok söylenti ortaya çıkmıştı. Böylelikle hangilerinin doğru olduğunu da gördük.

Apple CEO'su Tim Cook, etkinliği "iPad için çıkışından bu yana en önemli gün" olarak nitelendirdi. İlk tanıtılan ürün ise iPad Air oldu.

iPad Air

İşlemci M2 Çip Arkla Kamera 12MP, 4K video kayıt Ön Kamera Uzun kenarda 12 MP Ekran Boyutu 11 inç/13 inç Depolama 128GB/256GB/512GB/1TB Bağlantı Wi-Fi 6E, 4G LTE, Bluettoth 5.3, e-SIM Ekran Teknolojisi Liquid Retina

iPad Air, tarihte ilk defa 11 inç ve 13 inç olarak iki farklı boyutta karşımıza çıkacak. Bu modellerde Apple'ın daha önce iPad Pro modellerinde de gördüğümüz M2 çipleri kullanılacak. Yeni iPad modellerinin ses kalitesine dikkat çeken Apple, öne bakan kamerayı ise daha önceki iPad Pro modellerindeki konuma taşıdı.

Her iki modelde de hafıza seçenekleri 128GB'dan başlıyor ve 256GB, 512GB ve 1TB'lık alternatifler sunuluyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta da Apple'ın "makine öğrenmesi kapasitesine" dikkat çekmesi oldu. Bu da modelin yapay zekâ özellikleri barındırabileceği anlamına geliyor.

Cihazın fiyatı ise 25,999 TL'den başlıyor ve 61,499 TL'ye kadar çıkabiliyor.