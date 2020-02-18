3D ToF Kameralı Yeni iPad Pro İçin Mart Ayı İşaret Edildi

ABD’li teknoloji devi Apple’ın merakla beklenen yeni iPad Pro modelinin mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Her yıl düzenlenen bahar etkinliğinde gün yüzüne çıkması beklenen model, iPhone 11 Pro gibi üçlü arka kamera sistemi ile donatılacak.

Digitimes’ın sayfalarına taşıdığı haberine göre Apple, yeni iPad Pro serisini mart ayında tanıtacak. Haberde, yeni tablet modelinin Çin’de baş gösteren corona virüsü salgını nedeniyle hedeflenen miktardan daha az üretileceği ifade ediliyor. Bu da, Apple'ın yeni iPad Pro'nun çıkış tarihini geciktirebileceği veya sınırlı miktarlarda piyasaya sunabileceği anlamına geliyor.

Cupertinolu şirket bugün yaptığı açıklamada, ölümcül salgının üretimi yavaşlatması ve akıllı telefon talebini azaltması nedeniyle 2020’nin ikinci çeyreğinde öngördüğü gelir hedefine ulaşamayacağını bildirmişti. Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni corona virüsü nedeniyle Apple dahil pek çok şirket, üretim tesislerini kapatmak zorunda kalmıştı.

Yeni iPad Pro modelinin render görüntüleri

Digitimes’ın haberinde, nisan ayından sonra Apple’ın tedarik zincirindeki kopmaların azalacağı ve yeni iPad Pro üretiminin ayda yaklaşık 3 milyon adede çıkacağı belirtiliyor. Peki, Apple’ın yeni tabletinde hangi özellikler olacak? Habere göre yeni iPad'ler, 3D ToF (Time of Flight) kamera teknolojisine sahip üçlü lens kurulumu ile gelecek.

ToF kamera, iPad'in Artırılmış Gerçeklik (AR) uygulamaları ile dış dünyadaki mesafeleri ve nesnelerin boyutlarını çok daha yüksek bir hassasiyetle ölçmesine yardımcı olacak. ToF kameranın, gelecek eylül ayında tanıtılacak iPhone 12 serisinde de kendine yer bulması bekleniyor.

Apple, şu anda 11 inç ve 12.9 inç iPad Pro modelleri sunuyor. Digitimes ise yeni iPad Pro’nun 12 inç ekran boyutuna sahip olacağını iddia ediyor. Elbette tüm bu bilgilerin şu ana için yalnızca spekülasyondan ibaret olduğunu söylemekte fayda var. Apple'ın yeni iPad Pro serisini tanıtacağı tahmin edilen bahar etkinliğinin mart ayının sonunda gerçekleşmesi bekleniyor.