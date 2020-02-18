Apple: Corona Virüsü Nedeniyle Gelir Hedefine Ulaşamayacağız

Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü, küresel şirketlerin ekonomisine darbe vurmaya devam ediyor. ABD'li teknoloji devi Apple, üretimin yavaşlatması ve akıllı telefon talebini azaltması nedeniyle ikinci çeyrekte mali hedefine ulaşamayacağını açıkladı.

Apple, Çin'de ortaya çıkan corona virüsü salgınının ardından ülkedeki fabrikalarda üretimin yavaşlaması ve mağazalarda akıllı telefonlara olan talebin düşmesi nedeniyle ikinci mali çeyrekte (ABD mali yılı 2. çeyreği) gelir hedeflerine ulaşmayı beklemediğini duyurdu. Apple, mart ayının sonunda bitecek olan çeyrekte 63 milyar dolar ila 67 milyar dolar arasında gelir elde edeceğini öngörüyordu.

Teknoloji devi, gelirlerinin büyük kısmını oluşturan iPhone telefonların üretiminin yavaşlamasından dolayı sorun yaşadığını belirtti. Apple, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Faaliyet tüm ülkede (Çin) tekrar başlıyor ancak normal koşullara dönüş beklediğimizden daha yavaş oluyor" dedi. Ayrıca şirket, iPhone'lara yönelik talebin, Çin'deki mağazaların kapalı olması, çalışma saatlerindeki kısıtlamalar ve azalan müşteri sayısı nedeniyle gerilediği öne sürdü.

Apple, Çin'deki fabrikalarının 10 Şubat'tan itibaren faaliyete geçmesini bekliyordu. Ancak fabrikaların corona virüsünün kontrol altına alınmasını beklemeleri nedeniyle süreç oldukça yavaş ilerliyor. Apple, ürünlerinin önemli kısmını Çin'den tedarik eden bir şirket ve corona virüsünün şirketin karına yönelik endişeleri artırmasının ardından, Apple tedarikçileri TDK Corp. ve Murata Manufacturing Co., Asya piyasalarında %3'ten fazla değer kaybetti.

Corona virüsünün başta Çin olmak üzere tüm dünya ekonomisindeki olumsuz etkisi sürüyor. Apple'ın Çin'deki ortağı Foxconn da parça tedarik eksikliği nedeniyle planlarının gerisinde kalıyor. ASUS da geçtiğimiz haftalarda ROG Phone 2'nin tedarik sıkıntısı nedeniyle bir süre stokta olmayacağını açıklamıştı. Ayrıca dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden Mobil Dünya Kongresi (MWC) Corona virüs salgını nedeniyle iptal edildi.