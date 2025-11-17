Apple, En Güçlü Mac Bilgisayarını İptal Etti: Yeni Nesli Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek!

Mark Gurman'ın edindiği bilgilere göre Apple, en güçlü Mac modeli olan Mac Pro'nun yeni neslini gözden çıkardı.

Apple, her biri ayrı ilgi gören birçok farklı Mac bilgisayar ile karşımıza çıkıyordu. Bunlardan en güçlüsü ise **Mac Pro **ismi verilen cihazdı. Şirket, son olarak bu 2023 yılında M2 Ultra işlemciyle birlikte güncellenmişti. 3 yıla yakın süre geçmesinin ardından da kullanıcılar yeni Mac Pro’yu merak ediyordu.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman, Apple’ın Mac Pro ile ilgili planlarıyla ilgili konuştu. Konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi Mac Pro kullanıcılarını üzecek.

Yeni nesil Mac Pro yakın zamanda gelmeyecek, Mac Studio'ya odaklanılacak

Gurman’ın aktardığına göre Apple, yeni nesil Mac Pro’yu büyük oranda gözden çıkarmış durumda. Buna göre şirket, yakın bir zamanda yeni bir Mac Pro modelini piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Bunun yerine Mac Studio modelinin Apple’ın profesyonel masaüstü bilgisayarlarının bugününü ve yarınını temsil ettiğini düşünüyor.

Yani anlayacağınız en azından yakın bir gelecekte yeni bir Mac Pro gelmeme ihtimali bir hayla fazla. Üründen tamamen vazgeçip vazgeçmediğini ise bilmiyoruz. Gurman’a göre şu an için kesin konuşmak doğru olmaz.

Apple, şu anda son nesil işlemcisi M5’in en üst seviye versiyonu olacak M5 Ultra üzerinde çalışıyor. M5 Ultra’nın da bir Mac Pro’da değil, Mac Studio’da kullanıldığını göreceğiz ve 2026’de gelecek yeni Mac Studio, en güçlü Mac olarak kayıtlara geçecek. Müşteriler, Mac Pro’yu çok tercih etmemeye, Mac Studio’ya yönelmeye başlamıştı. Bu yüzden böyle bir karar alınması şaşırtıcı değil.