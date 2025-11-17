Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Apple, En Güçlü Mac Bilgisayarını İptal Etti: Yeni Nesli Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek!

Mark Gurman'ın edindiği bilgilere göre Apple, en güçlü Mac modeli olan Mac Pro'nun yeni neslini gözden çıkardı.

Apple, En Güçlü Mac Bilgisayarını İptal Etti: Yeni Nesli Yakın Bir Zamanda Gelmeyecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, her biri ayrı ilgi gören birçok farklı Mac bilgisayar ile karşımıza çıkıyordu. Bunlardan en güçlüsü ise **Mac Pro **ismi verilen cihazdı. Şirket, son olarak bu 2023 yılında M2 Ultra işlemciyle birlikte güncellenmişti. 3 yıla yakın süre geçmesinin ardından da kullanıcılar yeni Mac Pro’yu merak ediyordu.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Mark Gurman, Apple’ın Mac Pro ile ilgili planlarıyla ilgili konuştu. Konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre teknoloji devi Mac Pro kullanıcılarını üzecek.

Yeni nesil Mac Pro yakın zamanda gelmeyecek, Mac Studio'ya odaklanılacak

maco

Gurman’ın aktardığına göre Apple, yeni nesil Mac Pro’yu büyük oranda gözden çıkarmış durumda. Buna göre şirket, yakın bir zamanda yeni bir Mac Pro modelini piyasaya sürmeyi düşünmüyor. Bunun yerine Mac Studio modelinin Apple’ın profesyonel masaüstü bilgisayarlarının bugününü ve yarınını temsil ettiğini düşünüyor.

Yani anlayacağınız en azından yakın bir gelecekte yeni bir Mac Pro gelmeme ihtimali bir hayla fazla. Üründen tamamen vazgeçip vazgeçmediğini ise bilmiyoruz. Gurman’a göre şu an için kesin konuşmak doğru olmaz.

Apple, şu anda son nesil işlemcisi M5’in en üst seviye versiyonu olacak M5 Ultra üzerinde çalışıyor. M5 Ultra’nın da bir Mac Pro’da değil, Mac Studio’da kullanıldığını göreceğiz ve 2026’de gelecek yeni Mac Studio, en güçlü Mac olarak kayıtlara geçecek. Müşteriler, Mac Pro’yu çok tercih etmemeye, Mac Studio’ya yönelmeye başlamıştı. Bu yüzden böyle bir karar alınması şaşırtıcı değil.

M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı! M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

GTA Online Ücretsiz Oldu (Kısa Süreniz Var)

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[14-17 Kasım] 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Birden Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Uygun fiyata 6000 mAh batarya ve 5G sunan TECNO SPARK 40 indirime girdi

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Avrupalılar, Aşırı Sıcaklardan Kavrulmalarına Rağmen Neden İnatla Klima Taktırmıyor?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim