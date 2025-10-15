M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!

Apple, geçtiğimiz dakikalarda yepyeni M5 işlemcili 14 inç MacBook Pro serisini tanıttı.

Apple, yapay zekâ performansında dev bir sıçrama getiren M5 çipli 14 inç MacBook Pro’yu resmen tanıttı. Yeni model, hem hız hem verimlilik hem de pil ömrü açısından önceki nesillere fark atıyor.

Yeni M5 çipi, her çekirdeğinde yer alan “Neural Accelerator” sayesinde 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zekâ gücü ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca geliştirilmiş CPU, hızlandırılmış Neural Engine ve artırılmış bellek bant genişliğiyle büyük dil modellerinden (LLM) 3D tasarımlara kadar her alanda çığır açan yeniliklere sahip.

14 inç M5 MacBook Pro özellikleri

Özellik Detay Ekran 14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık, nano-texture opsiyonu İşlemci (CPU) Yeni nesil Apple M5 çipi – daha hızlı, daha verimli, 20% daha yüksek çoklu çekirdek performansı Grafik İşlemci (GPU) 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler, yüksek kare hızları (oyunlarda 3.2x artış) Yapay Zekâ Gücü Her çekirdekte Neural Accelerator, 3.5x daha yüksek AI performansı (M4’e göre) Neural Engine 16 çekirdekli yeni nesil Neural Engine – Apple Intelligence görevlerinde %35’e kadar daha hızlı Grafik İşlemci (GPU) 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler, yüksek kare hızları (oyunlarda 3.2x artış) RAM 16 GB başlangıç kapasitesi, 150 GB/s bellek bant genişliği Depolama 512 GB başlangıç, 4 TB’a kadar seçenek, önceki nesle göre 2x daha hızlı SSD Kamera 12 MP Center Stage ön kamera Ses Sistemi 6 hoparlörlü sistem, Spatial Audio desteği Bağlantı Noktaları Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, kulaklık girişi Pil Ömrü 24 saate kadar kullanım, hızlı şarjla 30 dakikada %50 Renk Seçenekleri Uzay Siyahı ve Gümüş

14 inç M5 MacBook Pro fiyatı

Konfigürasyon Fiyat 10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD Depolama 94.999 TL 10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD Depolama 105.999 TL 10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 24 GB RAM, 1 TB SSD Depolama 116.999 TL

Yeni MacBook Pro M5, güçlü performansı, uzun pil ömrü ve yapay zekâya entegre yetenekleriyle hem profesyoneller hem de yaratıcı kullanıcılar için geleceğin dizüstü bilgisayarı olmaya aday. Ön siparişler an itibarıyla başlamış durumda. Ürünler 22 Ekim itibarıyla mağazalarda yerini alacak.