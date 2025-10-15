Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!

Apple, geçtiğimiz dakikalarda yepyeni M5 işlemcili 14 inç MacBook Pro serisini tanıttı.

M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, yapay zekâ performansında dev bir sıçrama getiren M5 çipli 14 inç MacBook Pro’yu resmen tanıttı. Yeni model, hem hız hem verimlilik hem de pil ömrü açısından önceki nesillere fark atıyor.

Yeni M5 çipi, her çekirdeğinde yer alan “Neural Accelerator” sayesinde 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zekâ gücü ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca geliştirilmiş CPU, hızlandırılmış Neural Engine ve artırılmış bellek bant genişliğiyle büyük dil modellerinden (LLM) 3D tasarımlara kadar her alanda çığır açan yeniliklere sahip.

14 inç M5 MacBook Pro özellikleri

M5 MacBook Pro

Özellik Detay
Ekran 14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık, nano-texture opsiyonu
İşlemci (CPU) Yeni nesil Apple M5 çipi – daha hızlı, daha verimli, 20% daha yüksek çoklu çekirdek performansı
Grafik İşlemci (GPU) 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler, yüksek kare hızları (oyunlarda 3.2x artış)
Yapay Zekâ Gücü Her çekirdekte Neural Accelerator, 3.5x daha yüksek AI performansı (M4’e göre)
Neural Engine 16 çekirdekli yeni nesil Neural Engine – Apple Intelligence görevlerinde %35’e kadar daha hızlı
Grafik İşlemci (GPU) 10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler, yüksek kare hızları (oyunlarda 3.2x artış)
RAM 16 GB başlangıç kapasitesi, 150 GB/s bellek bant genişliği
Depolama 512 GB başlangıç, 4 TB’a kadar seçenek, önceki nesle göre 2x daha hızlı SSD
Kamera 12 MP Center Stage ön kamera
Ses Sistemi 6 hoparlörlü sistem, Spatial Audio desteği
Bağlantı Noktaları Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, kulaklık girişi
Pil Ömrü 24 saate kadar kullanım, hızlı şarjla 30 dakikada %50
Renk Seçenekleri Uzay Siyahı ve Gümüş

14 inç M5 MacBook Pro fiyatı

M5 MacBook Pro

Konfigürasyon Fiyat
10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD Depolama 94.999 TL
10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD Depolama 105.999 TL
10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 24 GB RAM, 1 TB SSD Depolama 116.999 TL

Yeni MacBook Pro M5, güçlü performansı, uzun pil ömrü ve yapay zekâya entegre yetenekleriyle hem profesyoneller hem de yaratıcı kullanıcılar için geleceğin dizüstü bilgisayarı olmaya aday. Ön siparişler an itibarıyla başlamış durumda. Ürünler 22 Ekim itibarıyla mağazalarda yerini alacak.

Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Dil Modeli Ortaya Çıktı: Rakiplerine Kıyasla 128 Kat Daha Hızlı Metin Yazabiliyor! Apple'ın Yeni Yapay Zekâ Dil Modeli Ortaya Çıktı: Rakiplerine Kıyasla 128 Kat Daha Hızlı Metin Yazabiliyor!
Apple'ın Film ve Dizi Platformu Apple TV+'in İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsmi Apple'ın Film ve Dizi Platformu Apple TV+'in İsmi Değişiyor: İşte Yeni İsmi
Apple

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

Ekim 2025 Volkswagen Kampanyaları: Taigo ve T-Cross İsteyen Koşsun!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

iOS 26.1'in Üçüncü Beta Sürümü Çıktı: iPhone'lara Gelecek Yenilikler!

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Çıktığı Dönem Modüler Yapısıyla Eleştirilerin Odağı Olan LG G5’in Bugün Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

[9-13 Ekim] Bu Hafta Sonu 2.500 TL Değerinde 4 Oyun Steam'de Ücretsiz

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Türkçe Yapay Zeka Kumru'nun Hatalı Yanıtları Gündem Oldu: İşte Geliştirici VNGRS'nin Açıklaması

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim