M5 MacBook Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Dudak Uçuklatan Türkiye Fiyatı!

Apple, yapay zekâ performansında dev bir sıçrama getiren M5 çipli 14 inç MacBook Pro’yu resmen tanıttı. Yeni model, hem hız hem verimlilik hem de pil ömrü açısından önceki nesillere fark atıyor.
Yeni M5 çipi, her çekirdeğinde yer alan “Neural Accelerator” sayesinde 3,5 kata kadar daha yüksek yapay zekâ gücü ve 1,6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sunuyor. Ayrıca geliştirilmiş CPU, hızlandırılmış Neural Engine ve artırılmış bellek bant genişliğiyle büyük dil modellerinden (LLM) 3D tasarımlara kadar her alanda çığır açan yeniliklere sahip.
14 inç M5 MacBook Pro özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|14 inç Liquid Retina XDR, 1600 nit HDR parlaklık, nano-texture opsiyonu
|İşlemci (CPU)
|Yeni nesil Apple M5 çipi – daha hızlı, daha verimli, 20% daha yüksek çoklu çekirdek performansı
|Grafik İşlemci (GPU)
|10 çekirdekli GPU, 1.6x daha hızlı grafikler, yüksek kare hızları (oyunlarda 3.2x artış)
|Yapay Zekâ Gücü
|Her çekirdekte Neural Accelerator, 3.5x daha yüksek AI performansı (M4’e göre)
|Neural Engine
|16 çekirdekli yeni nesil Neural Engine – Apple Intelligence görevlerinde %35’e kadar daha hızlı
|RAM
|16 GB başlangıç kapasitesi, 150 GB/s bellek bant genişliği
|Depolama
|512 GB başlangıç, 4 TB’a kadar seçenek, önceki nesle göre 2x daha hızlı SSD
|Kamera
|12 MP Center Stage ön kamera
|Ses Sistemi
|6 hoparlörlü sistem, Spatial Audio desteği
|Bağlantı Noktaları
|Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, MagSafe 3, kulaklık girişi
|Pil Ömrü
|24 saate kadar kullanım, hızlı şarjla 30 dakikada %50
|Renk Seçenekleri
|Uzay Siyahı ve Gümüş
14 inç M5 MacBook Pro fiyatı
|Konfigürasyon
|Fiyat
|10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 512 GB SSD Depolama
|94.999 TL
|10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM, 1 TB SSD Depolama
|105.999 TL
|10 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 24 GB RAM, 1 TB SSD Depolama
|116.999 TL
Yeni MacBook Pro M5, güçlü performansı, uzun pil ömrü ve yapay zekâya entegre yetenekleriyle hem profesyoneller hem de yaratıcı kullanıcılar için geleceğin dizüstü bilgisayarı olmaya aday. Ön siparişler an itibarıyla başlamış durumda. Ürünler 22 Ekim itibarıyla mağazalarda yerini alacak.