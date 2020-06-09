Tanımadığı Birinin Arabasını Sel Baskınından Kurtaran Adam

Cristobal Kasırgası'nın Mississippi'yi etki altına almasından sonra bir adam, Facebook'ta gördüğü bir gönderinin ardından daha önce tanımadığı bir adamın Mazda RX-7 aracını sel baskınından kurtarmak için yola koyuldu. Genç adamın bu hareketi sosyal medyada büyük takdir topladı.

Meksika Körfezi boyunca ilerleyen Cristobal Kasırgası, son birkaç gündür ABD’yi tehdit ediyor. Son olarak Mississippi eyaletini vuran kasırga, bölgede sel baskınlarına neden oldu. Mississippi’yi etkisi altına alan bu sel baskınları sırasında hiç tanımadığı birinin arabasını kurtaran Austin Owens isimli bir adamsa sosyal medyanın kahramanı oldu.

Olayın yaşandığı sırada Mississippi Gulfport’ta olan Owens, üye olduğu bir Facebook grubunda turuncu bir Mazda RX-7 fotoğrafı gördü. Yapılan paylaşımda arabanın kendine çok yakın bir konumda bulunan Biloxi’deki Golden Nugget Casino’da olduğunu öğrenen adam, fotoğrafa yorum yapmak yerine hemen bir arkadaşını arayarak harekete geçti.

Owens ve arkadaşı, aracın selde sürüklenmesini önlemek için tekerleklerin altına briket yerleştirdi:

Daha önce hiç görmedikleri birinin arabasını kurtarmak için Ford Bronco marka bir otomobile atlayıp yola çıkan iki arkadaş, Biloxi’ye gitmeden önce ev eşyaları satan bir mağazada durarak birkaç briket satın aldı. Olay yerine vardıklarında Mazda’nın sahibi ve diğer birkaç kişi, Mazda RX-7’nin hemen yanına park edilmiş bir Ferrari 360’ı kurtarmaya çalışıyordu.

Mazda’nın sahibi ve diğer iki kişi Ferrari’yi kurtarmaya çalışırken Owens ve arkadaşıysa daha önce tuğlalar ile yerden yükseltilmiş olan Mazda üzerinde çalıştı. Mazda’yı kurtarmayı başaran ikili, daha sonrasında diğerlerinin Ferrari’yi römorka yüklemelerine de yardım etti.

Owens, aynı şeyi başkasının da kendisi için yapacağını düşünüyor:

Hiç tanımadığı birine yardımcı olmak için düşünmeden yola koyulan Owens, neden böyle bir şey yaptığını şu sözlerle açıklıyor: “Güzel, nadir bir araba ve çevrede bu araçlardan artık çok fazla bulunmuyor. Bu, benim rüya otomobillerimden biri. Böyle bir arabayla aynı durumda kalırsam, umarım birisi benim için aynı şeyi yapar. Onu orada öylece bırakmak içimden geçmedi.”

Owens ve arkadaşı daha gelmeden önce sahibi Mazda’yı briketlerin üzerine oturtmuştu ancak muhtemelen arabayı kurtarmak için yeterli olmayacaktı. Genç adamın bu örnek davranışı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.