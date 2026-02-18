Arabanın Altını Yıkamak Gerçekten Şart mı, Sürekli Pis Kalsa da Bir Zararı Olur mu?

Arabanın altını yıkamak çoğu sürücünün aklına pek gelmeyen ama aslında önemli bir bakım adımı. Özellikle belirli koşullarda ihmal edildiğinde uzun vadede ciddi sorunlara bile yol açabiliyor.

Oto yıkamaya gittiğimizde genelde gözümüz kaportada, camlarda ve jantlarda olur. Ancak aracın en çok kirlenen ve en çok yıpranan bölümlerinden biri aslında gözümüzün pek görmediği alt takımıdır. Yol tuzu, çamur, zift ve kimyasal kalıntılar zamanla burada birikerek metal aksam üzerinde olumsuz etki yaratabilir.

Peki gerçekten arabanın altını yıkamak şart mı, yoksa bu sadece oto yıkamacıların önerdiği ekstra bir hizmet mi? Aslında cevap, aracın nerede ve nasıl kullanıldığına göre değişiyor. Gelin biraz daha detaylara inelim.

Aracın alt kısmı, sürüş sırasında yoldan fırlayan hemen her şeyle doğrudan temas eder.

Özellikle yağmurlu havalarda çamur, kışın yol tuzu ve şehir içinde asfalt kalıntıları alt takımda birikir. Nem, oksijen ve tuz (elektrolit) bir araya geldiğinde şasi, süspansiyon bağlantıları, cıvata-somunlar ve egzoz hattında paslanma kaçınılmaz hâle gelir. Modern araçlarda alt koruma olsa bile bu parçalar da tamamen sızdırmaz değildir. Kir ve kimyasallar küçük boşluklardan içeri girerek egzoz hattı, süspansiyon bağlantıları ve şasi üzerinde aşındırıcı etki yaratabilir.

Araç altındaki metal yüzeyler, özellikle çelik alaşımlar, nem ve tuzla temas ettiğinde galvanik korozyon süreci başlar.

Yol tuzu (genellikle sodyum klorür veya kalsiyum klorür), suyun elektrik iletkenliğini artırarak metal yüzeylerde elektrokimyasal reaksiyonları hızlandırır. Bu süreçte metal atomları elektron kaybederek oksitlenir ve yüzeyde pas oluşur.

Durum, kış aylarında daha da kritik.

Eğer aracınız kar yağışı olan bölgelerde kullanılıyorsa alt yıkama neredeyse zorunlu hâle gelir. Çünkü yollara dökülen tuz, buzlanmayı önlese de araçların altındaki metallere ciddi zarar verebilir. Yani İç Anadolu, Doğu Anadolu veya yoğun tuzlama yapılan karlı bölgelerde yaşayan sürücüler için düzenli alt yıkama uzun vadede masrafı azaltan bir önlem olabilir.

Aracını çoğunlukla şehir içinde, kuru havalarda kullanan biri için yılda birkaç kez alt yıkama genellikle yeterli olur. Ancak sık sık çamurlu yollara giren, şantiye sahalarında dolaşan veya kışın tuzlu yollarda araç kullananlar için daha sık yapılması mantıklıdır.

Burada önemli olan gereksiz yere abartmamak.

Çok sık ve yüksek basınçlı alt yıkama, bazı eski araçlarda koruyucu kaplamalara zarar verebilir. Kontrolsüz yüksek basınçlı su, bazı durumlarda faydadan çok zarar getirebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?