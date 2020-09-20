İsveçli firma iOhouse, oldukçe lüks ve şehir şebekelerinden bağımsız kullanılabilen bir ev tasarladı. Bu evin inşa süresi ise yalnızca 90 dakika.

Son yılların emlak akımlarından biri de küçük ve kendine yetebilen evler olmuştu. Pek çok kişi sürdürülebilirlik, maliyet ve yaşam tarzı gibi nedenlerle bu evleri tercih etmeye başlamıştı. İsveçli firma iOhouse da bu pazarda faaliyet veriyordu.

Firmanın geliştirdiği yeni ürünü, herhangi bir aracın konteynerinde istenilen bölgeye götürülüp bir vinç yardımıyla kurulabiliyor. Üstelik bu süreç oldukça kısa sürüyor. Bu ilginç ev mobilyaları ve diğer eşyaları ile birlikte geliyor.

İsveç işi fütüristik ev ayağınıza geldi

Şimdilik Avrupa Birliği içinde teslimatı yapılabilen bu ev, fütüristik tasarımı sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Bu türden yapılarda beklenenden çok daha havadar olan yapının içerisinde yatakların çarşaflarından sıra sıra asılmış kadehlere her şey hazır bulunuyor.

Bu ilginç ev oldukça lüks ve bir yerden bir yere taşınmaya da daima hazır olacak şekilde tasarlandı. Her ne kadar ülkemizde çok karşılaşılan bir durum olmasa da Avrupa ve Amerika başta olmak üzere pek çok kıtada insanlar, mahremiyetlerini arttırıp masraflarını azaltabilecekleri bu tür evlere yöneliyor. Pandemi döneminde uzaktan çalışma sistemlerinin gelişmesi de bu süreci destekliyor.

iOhouse, Space adlı evin tüm lükslere sahip olduğunu ve üst seviye akıllı ev özellikleri de taşıdığını belirtiyor. Akıllı evler son yıllarda gerek sesli asistanlar, gerek parlaklığı akıllı telefonla kontrol edilebilen lambalar gibi özellikleriyle giderek yaygın hale geliyor.

90 dakikada kurulur, hemen teslim edilir

Space’in en önemli özelliklerinden bir tanesi aracın oldukça kısa olan kurulum süresi. Bir aracın çekicisinde ya da konteynerinde gelen evin tamamen kurulması 90 dakika alıyor. Su ve lağım sistemi tamamen bağımsız olan ev, 2 kişiyi 2 hafta ağırlayabiliyor. Elektrik ihtiyacını da güneş panelleri ve jeneratörlerden sağlayan bu yapı, ikinci ev ya da yazlık işlevi görebiliyor.

Evin fiyatı ise 413 bin dolar olarak açıklandı. Bu fiyat epey yüksek olsa da İsveçli firma birilerinin bu ev için bu meblağları gözden çıkaracağına inanıyor. Bu ev hakkında siz ne düşünüyorsunuz?