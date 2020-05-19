Volkswagen’ın ikonik araçlarından olan Beetle’la yapılan karavanları birçoğumuz görmüştür. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD’de Beetle’la yapılan en ilginç karavan satışa çıkarılmış durumda.

Otomobil devi Volkswagen’in ikonik araçlarının birçok insan tarafından karavan olarak kullanıldığını pek çok kez gördük. Özellikle nostaljik T2 minibüsü birçok insan tarafından karavana dönüştürülüp kullanılıyor. Ancak otomobil devinin ikonik araçlarından olan Beetle’ın karavana dönüştürüldüğü çok az örnek var.

Beetle’ların karavana dönüştürüldüğü örneklerde genel olarak Beetle’ın nostaljik modellerinin kullanıldığını görmüştük. Ancak modern Beetle’ın bir karavana dönüştürülmesi pek de alışık olduğumuz bir durum değil. Ama ABD’li bir adam, modern Beetle’ı karavana dönüştürerek ufkumuzda yeni bir pencere açmış oldu.

Beetle’ı ikiye bölerek karavan haline getirdi

ABD’nin Michigan eyaletindeki Hartland ilçesinde yaşayan Dylan Huff, 2003 model Volkswagen Beetle’ını ortadan ikiye bölerek karavana dönüştürdü. Huff, ikiye böldüğü aracının ortasına oldukça büyük bir karavan ekleyerek Beetle’la yapılmış belki de en garip karavan tasarımına imza attı. Ayrıca Huff, aracın kontrol edilmesini sağlayacak direksiyon ve pedalların Beetle’ın ön kısmında değil karavanın içinde bulunmasına karar verdi.

Yukarıdaki fotoğrafta görüleceği gibi karavanın direksiyon ve pedalları ilginç bir şekilde karavanın içinde yer alıyor. Huff, garipliği bir adım daha ileri götürerek direksiyonun yanına bir de yemek masası eklemiş durumda.

2003 Beetle’dan oluşturduğu karavanı Facebook’un Market bölümünden satışa çıkaran Dylan Huff, aracın kabin içinde kontrol edilebildiğine garanti veriyor. Ancak Huff’ın garip tasarımlı karavanı şu anda çalışmıyor. Karavanın çalışmaması, karavanı satın alacak kişinin aracı tamir etmesi veya ettirmesi gerektiğini, ya da sabit bir şekilde kullanması gerektiğini gösteriyor. Karavanın iç kısmının da çok iç açıcı bir durumda olmadığını söylememiz gerekiyor.

Dylan Huff, hemen hemen birçok Beetle hayranının zihninden hemen silinmesini isteyeceği bir karavan tasarımına imza atmış görünüyor. 600 dolara satışa çıkarılan Beetle karavanı gerçekten satın alacak birisi olacak mı biz de merak ediyoruz.