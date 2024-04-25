İtalyan spor otomobil devi Ferrari, satılan araç başına en çok kâr elde eden otomobil üreticisi oldu. Sektörün yükselen değeri gösterilen Tesla'nın Ferrari'nin bir otomobilden ettiği kâra ulaşması için 27 otomobil satması gerekiyor.

2023 mali yılının tamamlanmasının ardından otomobil üreticiler de yıl boyunca kaç otomobil sattıklarını ve toplamda ne kadar kâr elde ettiklerini açıkladı. Ortaya çıkan tabloya göre sattığı araç başına en yüksek kâr elde eden firma Ferrari oldu. İtalyan devi, satışını gerçekleştirdiği ya da teslim ettiği otomobil başına tam 118 bin euroyu kasasına koymayı başardı.

Ferrari'nin başarısı, diğer otomobil üreticileri ile karşılaştırıldığında daha da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Firmanın en yakın rakibi konumunda bulunan Porsche'nin aynı kârı elde edebilmek için 5 otomobilden fazla satış yapması gerekiyor. Çinli üretici Great Wall Motors için ise bu sayı 415 oluyor.

Ferrari'nin kazancına ulaşması için diğer üreticilerin kaç otomobil satması gerekiyor?

Ferrari'nin aslında araç başına bu kadar büyük kâr oranlarına ulaşması hiç de şaşırtıcı değil. Firma, oldukça yüksek fiyat etiketine sahip nadir araçlar üretiyor ve ona göre bir alıcı grubu bulunuyor. Üzerinde dolar bazında 6-7 basamaklı fiyat etiketleri olan otomobillerin kârlılığına 20 bin dolarlık araçlarla ulaşmak elbette ki oldukça zor.

Öte yandan bu rakamlar gerçek anlamda firmaların verimliliğini değerlendirmek için de çok sağlıklı değil. Tanesine 10 bin dolar masraf edilip 20 bin dolara satılan aracın kâr yüzdesi, tanesi 900 bin dolar masrafla üretilen ve 1 milyon dolara satılan aracın kâr yüzdesinden fazla oluyor. Her iki tip araçtan da 1'er milyon dolarlık satıldığında ilk araç çok daha fazla kazanç sağlıyor.