TheStradman isimli bir YouTuber, ünlü aktör Michael B. Jordan'ın kaza yaptığı Ferrari'sini tamir etmek için eBay'den düşük bir fiyata satın aldı. Ancak araç kendisine ulaştığında işler pek istediği gibi gitmedi.

En çok da Creed serisi ve Black Panther filmindeki rolleriyle tanınan ABD’li aktör Michael B. Jordan, bundan birkaç ay önce korkunç bir kazaya karışmıştı. Ünlü oyuncu, aralık ayında Ferrari 812 Superfast model otomobiliyle park hâlindeki bir arabaya çarpmıştı. 420 bin dolarlık (13,5 milyon TL) araç zarar görse de Jordan kazayı yara almadan atlatmıştı.

Kazanın ardından araç kullanılamaz hâle geldi. TheStradman isimli otomobil odaklı bir YouTuber ise gidip otomobili satın aldı ve tamir etmeye kalkıştı. Ancak işler, pek istediği gibi gitmedi.

Michael B. Jordan’ın aracı kazadan sonra böyle gözüküyordu:

Otomobili satın alan James Stradman’ın paylaştığı video:

4,3 milyon takipçili James Stradman, yukarıda görebileceğiniz videoda aracı tamir etmeye çalışıyor. Ünlü YouTuber, aracı eBay üzerinden 198 bin dolara satın almış. Yani normaldeki değerinin yarısından bile ucuza. Fotoğraflarda aracın ne kadar zarar gördüğü anlaşılmıyordu. Stradman da risk alarak Ferrari 812 Superfast’i satın aldı ve tamir etmeye başladı. Ancak bu kararından biraz pişman oldu.

Stradman, video boyunca Ferrari’nin nelere ihtiyacı olduğunu detaylandırıyor. Masrafı kesmek için ise çoğu şeyi kendi yapmak istediğini söylüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi tampon ve ön cam değişimi gibi ihtiyaçları var. Ancak bu kadar pahalı bir Ferrari’nin tamiri de çok pahalı. Örneğin yeni bir tampon, 9.800 dolar. Yolcu tarafındaki çamurluk ise 5.761 dolar. Yani tamirciye gerek olmadan bile çok masraflı.

Devamında ise işler daha da kötüye gidiyor. Stradman, aracın sadece dışında görünen yerlerinde değil, iç tarafında da büyük problemler olduğunu görüyor. Bunun ardından da kendi kendine öğrenerek çözemeyeceğini anlıyor. Araç için ayırdığı tüm bütçeyi aşacağını belirten YouTuber, profesyonellere danışma kararı aldığını da ekliyor.

James Stradman, otomobili tamir etmeye hâlâ kararlı. Bakalım ne kadar masraf ile hedefine ulaşabilecek. Bir sonraki videosunda göreceğiz.

Michael B. Jordan’ın kaza yaptığı an: