Scuderia Ferrari adı altında piste çıkan şirket, bundan sonra ismine HP'yi de dahil ediyor.

Formula 1 dünyasının efsane isimlerinden Ferrari, son dönemde hem pilotlarıyla hem de genel ekibiyle sosyal medyada kendine sık sık yer bulur oldu. Şimdiki gelişme de kulağa oldukça garip gelecek türden. Ferrari, bugün HP şirketiyle yıllar sürecek bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

‘Dünyanın en ikonik 2 şirketi’ olarak Ferrari ve HP’den bahseden şirket, ortak değerlere sahip ikilinin birbirlerini desteklemesine dayanıyor. Daha spesifik belirtecek olursak anlaşma, Scuderia Ferrari Formula 1 takımının, Scuderia Ferrari E-Spor takımının ve Scuderia Ferrari Driver Academy’nin teknoloji ve inovasyon bakımından desteklenmesini kapsıyor.

Scuderia Ferrari, artık ‘Scuderia Ferrari HP’ adıyla yarışacak.

Miami Grand Prix’ten itibaren araçların üzerinde HP logosu yer alacak ve bu anlaşma bağlamında HP, Ferrari’nin ana sponsoru olacak. Logo, aracın farklı yerlerinde büyük ölçekte yer alacak. Bunun haricinde HP logosu, Maya Weug’un F1 Academy’deki aracında da bulunacak.

Söz konusu marka odaklı gelişmeler haricinde HP, Ferrari’ye bilgisayar, yazılım ve yazıcı gibi konularda destek olacak. Pist dışına baktığımızda, ikonik ikilinin eğitim ve çevre duyarlılığı konusunda da ortak ve büyük yatırımlarının olacağı belirtiliyor.

Miami GP öncesinde Ferrari pilotları, ve HP ile Ferrari’nin CEO’ları, Miami’ye özel olarak tasarlanmış bir araç kaplamasını tanıtacak. Yapılan duyuruda şirketler, birbirlerinin zengin tarihine vurgu yaparak yeni bir jenerasyona hitap etme fırsatını elde ettiklerini de söyledi. Siz Ferrari’nin isim değişikliğini ve HP ortaklığını nasıl buldunuz?