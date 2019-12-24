İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle Park Yasağı Genelgesi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle, park yasağına uymayan araçlar trafik düzenini etkilemediği hallerde parka çekilmeyecek ve söz konusu araçlara ceza yazılacak.

İçişleri Bakanlığı, park yasağı ile ilgili bir genelge yayımladı. 81 ilin valilik, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına gönderilen Bakan Süleyman Soylu imzalı genelgeye göre, park yasağı kuralını ihlal eden araçlar, trafik düzeni ve güvenliğini etkilemediği hallerde çekilmeyecek. Söz konusu araçlara sadece park yasağı cezası yazılacak.

Çekme işlemi sırasında; aracın ihlalinden dolayı plakaya gerekli ceza uygulanacak. Aracın çekilmesine trafik görevlileri karar verecek ve refakat edecek. Aracın plakası ve ihlal durumunu gösterecek şekilde görüntü kaydı alınacak ve bu kayıtların uygun ortamlarda muhafazası sağlanacak.

Araç çekiciye yüklendiği veya götürüldüğü sırada sürücüsünün gelmesi durumunda trafik idari para cezası karar tutanağı kendisine tebliğ edilecek. UKOME veya İl Trafik Komisyonları tarafından güncel tarifeler üzerinden belirlenen masrafların makbuz karşılığında ödenmesi halinde araç sürücüsüne teslim edilecek.

Genelgeye göre park halindeki şu durumdaki araçlar çekilebilecek:

Belediye otobüsü, taksi, dolmuş, tramvay gibi yolcu taşıtlarının duraklarına 15 metre,

Yaya kaldırımı ve geçitlerine, okul geçitlerine, kamu kurum ve kuruluşları ile hastane, sağlık kuruluşu, garaj, park, konut gibi yerlerin giriş ve çıkışlarına 5 metre,

Usulüne uygun olarak park etmiş araçların ikinci sıra yanına, kavşak içlerine ve kavşaklara, tünel girişlerine, köprü girişleri ve üzerine, yangın musluklarının bulunduğu yerlere 5 metre mesafe,

Engelliler için ayrılmış park yerlerine park etmiş araçlar ile trafik düzeni ve genel güvenlik bakımından tehlike oluşturacak şekilde bulunan ve kaldırılması gereken araçlar.

Çekilen aracın sürücüsünün çekici üzerinde seyahatine izin verilmeyecek. Araçlar en yakın otoparka götürülecek. Aracın otoparka giriş yaptığı an itibariyle görevlilerce PolNet bilgi sistemi kısmından veri girişi yapılacak. Araçla ilgili bilgiler www.egm.gov.tr adresinde yer alan “trafik cezası" ve "otopark sorgulama" kısmından sorgulanabilecek.

Ayrıca araç sahiplerinin e-Devlet’te kaydı var ise elektronik posta adresine, e-Devlet mobil uygulamasını indiren kullanıcıların ise cep telefonlarına araçlarının çekildiği otopark bilgilerinin gönderildiği hususları duyurulacak.