Ülkemizde dahil toplamda 110 ülkede hizmet veren araç kiralama şirketi Sixt, hackerların bir sonraki kurbanı oldu. Siber saldırıya uğrayan şirket, sistemdeki aksaklıkların bir süre daha devam edebileceğini bildirdi.

Siber saldırı haberlerinin artmasıyla birlikte neredeyse tüm sektörlerden benzer haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de saldırılardan nasibini alan son şirketlerden biri de Arapça dil desteğiyle ülkemizde paket servis sunmaya başlayan Paketman olmuştu.

Ülkemizde ve tüm dünyada şirketlere internet güvenliği hizmeti sunan Cloudflare da siber saldırılarla daha sık karşılaşmaya başladıklarını ve geçtiğimiz günlerde şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük siber saldırının önlendiğini açıkladı. Her ne kadar bu saldırıların birçoğu önceden fark ediliyor ve daha az kayıpla atlatılıyor olsa da durum her zaman böyle olmuyor. Almanya merkezli araç kiralama devi ve aynı zamanda ülkemizde de Galatasaray'ın forma sponsoru olan Sixt de benzer bir siber saldırıya uğradı ve sistemlerinde büyük aksaklıklar meydana geldi.

Sixt kullanıcıları sistemdeki aksaklıklar nedeniyle destek alamıyor

Merkezi Almanya’da olmasına rağmen Sixt, ülkemizde dahil toplamda 110’dan fazla ülkede 2000’den fazla bayiisi olan bir araç kiralama şirketi. Ancak şirketi bugün gündeme getiren ise uğradıkları siber saldırı oldu. Sixt tarafından yapılan açıklamayla siber saldırıya uğradıkları doğrulandı. Saldırı, şirketin altyapısındaki bazı düzensizliklerle kendini göstermeye başladı. Kısa bir sürede fark edilerek müdahale edilmiş olmasına rağmen Sixt müşterileri bu durumdan oldukça fazla etkilendi.

Sixt, saldırının hemen ardından web sitelerini ve uygulamalarını çalışır durumda tutmak için büyük bir çaba sarf etti. Ancak sistemde büyük kesintiler yaşanmaya devam ediyor. Müşteriler, kiraladıkları arabalarla ilgili destek alamadıklarını ve müşteri hizmetlerinde aksaklıklar olduğunu belirtiyor. Sixt ise bu kesintilerin siber saldırı kaynaklı olduğunu doğrulamadı ancak küçük aksaklıkların devam edebileceği belirtildi.