Aracınız İçin Satın Alabileceğiniz Uygun Fiyatlı 19 Ürün

Otomobil aksesuarları, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de fazlasıyla popüler. Araç sahipleri hem bazı ihtiyaçlarını gidermek hem de araçlarına daha hoş bir görünüm kazandırmak için çeşitli aksesuarlar kullanıyorlar. Bizler de sizler için, fiyatı 250 TL'den uygun olan 10 ürünü derledik.

Türkiye, sahip olduğu otomobilleri seven ülkelerden bir tanesi. Öyle ki vatandaşlar, sahip oldukları araçlarına gözleri gibi bakıyor, bakımlarını aksatmıyorlar. Bununla da yetinmeyen araç sahipleri, sahip oldukları araçların hem içinin hem de dışının daha güzel görünmesi için ellerinden gelen şeyleri yapıyorlar. Ancak özellikle otomobillerin iç kısmı, sadece görünüş açısından değil, işlevsel anlamda da pek çok ek aksesuar ile donatılıyor.

Otomobil aksesuar sektörü, bugün on binlerce ürün içeriyor. İnsanlar, kimi zaman akıllı telefonları için telefon tutucu, kimi zamansa araçlarının orijinalliklerini bozmamak için değiştiremedikleri ancak istedikleri seviyede de olmayan teypleri için Bluettoth dönüştürücüler satın alabiliyorlar. Şimdi sizlere, aracınız için satın alabileceğiniz, fiyatı 250 TL'den düşük olan ürünleri inceleyeceğiz.

Araç içi çakmaklık girişli şarj cihazları

Anker Roav Smartcharge Hızlı Şarj Aleti ve Bluetooth FM Transmitter

Fiyat: 149.90 TL

Anker tarafından piyasaya sürülmüş olan bu ürün hem fazlasıyla küçük yapısı hem de işlevselliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Aracınızın çakmaklığına takarak kullanabileceğiniz Anker Roav Smartcharge'ı hem telefonunuzu şarj etmek hem de telefonunuzdaki şarkıları radyo frekansları üzerinden dinlemek için kullanabiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Çift Girişli Hızlı Şarj Aleti

Fiyat: 64.90 TL

Xiaomi, ürettiği her ürünle popüler olmayı başaran ender şirketlerden bir tanesi. Şirketin yenilikçi ürünlerinden bir tanesi olan çakmaklık girişli şarj aleti, iki telefonu da aynı anda şarj etmenize yardımcı oluyor. 18 watt hızlı şarj desteği telefonunuzu kısa bir süre içerisinde şarj ederken, ürünün sahip olduğu kısa devre ve yüksek gerilim koruması da sizlerin ve akıllı telefonlarınızın güvenliğini sağlıyor.

Xiaomi tarafından geliştirilen bu şarj cihazına hemen sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anker PowerDrive 2 Elite

Fiyat: 119.90 TL

Özellikle de Apple markalı ürünler kullanıyorsanız, Anker PowerDrive 2 Elite sizin için iyi bir tercih olabilir. Çünkü bu hızlı şarj cihazının dahili bir Lightning portu bulunuyor. Ayrıca ikinci bir cihaz için de USB girişi bulunduran PowerDrive 2 Elite, 24 watt'a kadar da hızlı şarj desteği sunuyor.

Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Bluetooth Fm Transmitter dönüştürücüler

AutoCsi Bluetooth ve Aux Destekli FM Transmitter

Fiyat: 39.90 TL

Fazlasıyla uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkan AutoCsi Bluetooth ve aux destekli FM transmitter hem Android hem de iOS işletim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Ufak bir de kontrol paneli bulunan ürün, bu bölüm aracılığıyla gelen aramaları kabul ya da reddetmenize de yardımcı oluyor.

Ürünü satın almak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

S-Link SL-BT232

Fiyat: 92.45 TL

S-Link tarafından geliştirilmiş olan SL-BT232 modeli, akıllı telefonlarınızdaki müziği hem USB hem de Bluetooth bağlantısı ile sunmanızı sağlıyor. Ufak bir de LED ekran ve kontrol panelinin bulunduğu ürün, gelen aramaları yanıtlamanız için de gerekli yardımı sağlamış oluyor.

Fazlasıyla işlevsel olan S-Link SL-BT232'yi satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Baseus Bluetooth ve Şarj Destekli FM Transmitter

Fiyat: 117 TL

Çinli teknoloji üreticisi Baseus tarafından geliştirilmiş olan bu ürün hem akıllı telefonunuzdaki müzikleri radyo frekansı aracılığıyla aracınıza aktarma hem de akıllı telefonunuzu şarj etme işlevi görüyor. Dilerseniz, telefonunuzdaki müzikleri Bluetooth aracılığıyla da bu cihaza gönderebiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Xiaomi Roidmi 3S

Fiyat: 144.90 TL

Xiaomi tarafından geliştirilmiş olan Roidmi 3S, Android veya iOS ayırt etmeksizin tüm akıllı telefonlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. Şarj cihazı olarak da kullanabileceğiniz ürünü, aynı anda iki akıllı telefonu şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Roidmi 3S, iOS 7.1 ve Android 4.4 sürümleri dahil olmak üzere tüm telefonlarda kullanılabiliyor.

Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Araç içi kameralar ve geri görüş sistemleri

Geri Görüş Kamerası

Fiyat: 75.66 TL

Bu geri görüş kamerası, tüm ekranlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. En karanlık ortamlarda bile veri alabilecek şekilde tasarlanmış olan ürün, aracınıza geri görüş kamerası özelliği sunuyor. Ancak aracınızın LCD paneli yoksa, bu ürünü kullanabilmek için bir de ekran almanız gerektiğini unutmamanız gerekiyor.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

AutoWare Araç İçi Yol Kayıt Kamerası

Fiyat: 75.90 TL

Araç içi yol kayıt kameraları, zaman zaman Türkiye'nin gündemine geliyor ve zorunlu tutulacağı söyleniyor. İşte görmekte olduğunuz bu ürün, hareket halindeyken sürekli olarak kayıt yapıyor ve böylelikle de yaşanan olumsuz durumlarda, bu kamera kaydını delil olarak sunabiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Dextel Dex-065 7 inç Araç İçi Kamera Monitörü

Fiyat: 184.30 TL

Bu ürün, aracınıza monte edildiği zaman geri görüş desteği sunuyor. Aracınıza eklenen geri görüş kamerasıyla birlikte çalışabilen monitör, aracı geri vitese aldığınız zaman otomatik olarak çalışıyor. Böylelikle aracınızın fabrika çıkışında geri görüş kamerası bulunmuyor olsa bile bu ürün, fazlasıyla uygun bir fiyatla geri görüş kamerası desteği sunuyor.

Aracınıza geniş görüş kamerası yeteneği eklemeyi düşünüyorsanız, burada bulunan bağlantı aracılığıyla Dex-065'i satın alabilirsiniz.

Vondex Dikiz Aynalı Geri Görüş ve Yol Kayıt Kamerası

Fiyat: 229.99 TL

Bu ürünü sizinle paylaşmamızın esas nedeni, şu ana kadar paylaştığımız diğer iki yol kayıt cihazına göre biraz daha farklı çalışıyor olması. Aslına bakacak olursak bu ürün, hepsi bir arada şeklinde tasarlanmış. Yani bu ürünü kullanırken hem yol kaydı hem geri görüş hem de dikiz aynası ihtiyaçlarınız giderilmiş oluyor.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Anytek T11+ Çift Kameralı Dikiz Aynalı Araç Kamerası

Fiyat: 599.90 TL

Sizlerle az önce paylaşmış olduğumuz, uygun fiyatlı yol kayıt cihazının gelişmiş bir versiyonu olan bu ürün, normal koşullarda sadece bir dikiz aynası gibi görünüyor. Ancak ürünün arka kısmında bulunan kameralar, siz hareket halindeyken yolu sürekli kaydediyor. Böylelikle aracınızın içerisinde yer kaplayan ek bir aparata yer kalmamış oluyor.

Eğer sizler de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız, sizleri burada bulunan bağlantıya bekliyoruz.

Çakmaklık girişli elektrikli süpürgeler

Araç Çakmaklık Girişli Oto Süpürgesi

Fiyat: 49 TL

Araçlar, zaman içerisinde tozlanıp kirlenebiliyor. Ancak özellikle de aracın içini temizleme, ciddi anlamda bir uğraş gerektirebiliyor. Çünkü süpürge kullanmak araç içerisinde çoğu zaman zorlu bir işlem oluyor. Ancak aracınızın çakmaklık girişine takabileceğiniz bu mini süpürge, küçük haznesine rağmen fazlasıyla kullanışlı bir yapıya sahip.

Eğer sizler de bundan sonra aracınızı süpürmek için türlü zahmetler çekmek istemiyorsanız, burada bulunan bağlantıyı kullanarak çakmaklık girişli bu oto süpürgesini satın alabilirsiniz.

Fakir Buddy Araç İçi Elektrikli Süpürge

Fiyat: 109.90 TL

Üstteki ürünü fiyat performans sınıfında düşünecek olursak, Fakir Buddy'nin biraz daha üst segmentte bir elektrikli süpürge olduğunu söyleyebiliriz. Yine çakmaklık girişine takarak kullanabildiğiniz bu ürün, aracınızı rahatlıkla temizleyebileceğiniz bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca Fakir Buddy, ıslak veya kuru temizlik yapabiliyor.

Ürüne hemen sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almayı düşünebileceğiniz diğer otomobil aksesuarları

Alfais 5052 Araç İçi Telefon Tutucu Stand

Fiyat: 11.93 TL

Akıllı telefonlarınızı sabit tutmak için tasarlanmış olan bu ürün telefonunuzu hem dikey hem de yatay pozisyonlarda sabitleyebilme imkanı sunuyor. Fazlasıyla sağlam yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran stand, tabanındaki silikon yapı sayesinde de araç konsoluna sıkı sıkıya yapışıyor.

Eğer sizler de bu ürüne sahip olmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

VPW SRP-54 Telefon Tutucu

Fiyat: 30.46 TL

Aracınızın ön konsoluna sabitleyebileceğiniz bu ürün, akıllı telefonunuzun daima gözünüzün önüne olması için yardımcı oluyor. Böylelikle, özellikle de telefonunuzun GPS özelliğinden faydalanıyorsanız, sizler için güvenli bir yolculuk deneyimi sunulmuş oluyor. Üstelik telefonunuzu, belirli açılar doğrultusunda kendinize uygun bir şekilde de yerleştirebiliyorsunuz.

Ürünü satın almak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Sinbo Sk-7371 12V Araç Su Isıtıcısı

Fiyat: 57.90 TL

Eğer zaman zaman uzun yolculuklar yapıyorsanız, Sinbo'nun araçlar için özel olarak tasarladığı bu su ısıtıcısı bir numaralı yardımcınız olabilir. Çünkü bu ürünü kullanarak aracınızın içerisinden hiç çıkmadan ya da bir dinlenme tesisine ihtiyaç duymadan kendiniz için çay ya da kahve hazırlayabilirsiniz.

Sinbo'nun araç su ısıtıcısını hemen satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Baseus Kablo Klipsli Manyetik Telefon Tutucu

Fiyat: 69.90 TL

Baseus tarafından geliştirilmiş olan bu manyetik telefon tutucu, telefonunuza yapıştıracağınız ufak bir parça sayesinde telefonunuzun sabit olarak tutulmasını sağlıyor. Kablo tutucu klipsi de bulunan ürün, aracınızın hava kanallarına takılarak kolaylıkla kullanılabiliyor.

Ürüne sahip olmak için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Jameson JS-60 3 Yollu Oval Hoparlör

Fiyat: 137 TL

Jameson tarafından geliştirilen ve 900 watt güç sunabilen oval yapıdaki hoparlörler, aracınızın sunduğu ses kalitesini ciddi anlamda değiştirecek. Eğer sizler de arabasında yüksek ve kalitesi ses isteyenlerdenseniz, Jameson'ın JS-60 modelini tercih edebilirsiniz.

Ürünü satın almak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.