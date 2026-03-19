Yetkili Satıcı; Chery, Omoda ve Jaecoo Otomobillerin Türkiye Satışını Bıraktı

Sıfır ve ikinci el araç satışı gerçekleştiren Beyaz Filo; Chery, Omoda ve Jaecoo markalarıyla yaptığı bayilik anlaşmasını sonlandırdı. Yapılan resmi açıklama fesih nedeni, markaların Türkiye pazarında beklenen satış performansına ulaşamaması gösterildi.

Otomotiv pazarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Son dönemde uygun fiyatlı SUV modelleriyle adından söz ettiren Chery, Türkiye’de önemli iş ortaklarından biriyle yollarını ayırdı. Beyaz Filo, Chery ve alt markalarıyla yaptığı bayilik anlaşmasını feshettiğini duyurdu.

Aslında Chery, Türkiye’ye hızlı giren ve kısa sürede ciddi satış rakamlarına ulaşan markalardan biri olmuştu. Ancak görünen o ki bu başarı, tüm bayiler için aynı ölçüde kârlı ya da sürdürülebilir olmadı. Bu da işin perde arkasında farklı dinamiklerin olduğunu gösteriyor.

Satış Var Ama Beklenen Kazanç Yok: Kritik Detay Burada

Edinilen bilgilere göre bu ayrılığın temel nedeni, beklenen satış performansının ve kârlılığın sağlanamaması. Yani mesele sadece araç satmak değil; bu satışların bayi tarafında ne kadar kazanca dönüştüğü.

Chery modelleri fiyat-performans tarafında güçlü görünse de, bayi operasyonları açısından aynı tablo geçerli olmayabiliyor. Bu da özellikle büyük yatırım yapan firmalar için sürdürülebilirliği zorlaştırıyor. Beyaz Filo’nun kararı da tam olarak bu noktada şekillenmiş gibi görünüyor.

Beyaz Filo'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

*Şirketimiz tarafından 18.04.2025 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında; Chery Türkiye ile Chery, Omoda ve Jaecoo markalarının yetkili satış ve servis bayiliği konusunda, sözleşme imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu.

Ancak, gelinen aşamada ilgili markaların Türkiye otomobil pazar payı içindeki gelişiminin beklentilerin altında kalması ve bu durumun sektördeki rekabet dengeleri üzerindeki muhtemel etkileri yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda yapılan anlaşmayı sona erdirmeyi karar vermiş bulunuyoruz.

Şirketimiz, uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda pazar payını ve lider konumunu güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.*