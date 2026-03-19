Samsung'un Galaxy S26 Ultra'yı Beğenenlerin Bile Cihazı İade Etmesine Neden Olacak Kampanyası...

Samsung’un yeni amiral gemisi için ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre şirket, telefonu iade etmek isteyenlere para teklif ediyor.

Samsung’un yeni modeli Galaxy S26 Ultra henüz daha yeni çıkmışken ilginç bir iddia gündeme geldi. Normalde bir ürünü iade etmek istediğinizde süreç bellidir: Ürünü gönderirsiniz, paranızı geri alırsınız. Ama bu kez işler biraz farklı ilerliyor gibi görünüyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre bazı kullanıcılar, iade talebi oluşturduklarında Samsung destek ekibinden beklemedikleri bir teklif alıyor. İddiaya göre şirket, ürünü geri göndermek yerine elde tutmaları için kullanıcılara para teklif ediyor.

''İade etmek yerine, parayı alıp kullanmaya devam et.''

Sistemin işleyişi de oldukça basit görünüyor. Kullanıcı, destekle iletişime geçip iade talebini başlatıyor. Tam bu noktada ise Samsung’un bazı temsilcilerinin 'ürünü iade etme, şu kadar geri ödeme yapalım' şeklinde teklif sunduğu öne sürülüyor.

Bu geri ödeme miktarı sabit değil. Bazı kullanıcılar 250 dolar gibi yüksek bir teklif aldığını söylerken, bazıları 38 ila 78 dolar arasında daha düşük rakamlar teklif edildiğini iddia ediyor.

Tabii bu noktada hatırlatalım, bu durumun Samsung’un resmî bir politikası olup olmadığı net değil.

Hatta bazı kaynaklara göre şirket, bu tarz bir geri ödeme sunmadığını da belirtmiş durumda. Yani ortada kesinleşmiş bir kampanyadan çok, sadece kullanıcı deneyimlerine dayanan iddialar var. Bu iddiaların ortaya çıkmasının arkasında ise Galaxy S26 Ultra ile ilgili bazı tartışmalar olabilir. Özellikle yeni 'Privacy Display' teknolojisi nedeniyle ekran kalitesi ve kullanıcı deneyimi konusunda şikâyetler gündeme gelmişti.

Dolayısıyla Samsung’un iade oranlarını düşürmek için böyle bir yöntem denediği iddiaları konuşuluyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi, şu an için şirketten bu konuda net ve resmî bir açıklama gelmiş değil.