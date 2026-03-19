Çin'den ''Yapay Zekâ İşimizi Elimizden Alacak'' Gerçeğine Karşı Radikal Hamle: ''Herkes kendi AI şirketini kursun''

Çin, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerini dengelemek için dikkat çekici bir modele yöneliyor. Ülkede 'one-person company' (tek kişilik şirket) olarak adlandırılan yeni girişim türü, AI araçlarının gücünü kullanarak tek bir bireyin şirket gibi çalışabilmesini sağlıyor.

Bu model, özellikle iş kaybı endişelerinin arttığı bir dönemde gündeme geldi. 2026’daki üst düzey siyasi toplantılarda da ele alınan konu, devletin AI destekli girişimciliği teşvik ederek yeni istihdam alanları yaratma hedefinin parçası olarak öne çıkıyor.

AI destekli yeni iş modeli

Çin, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkilerine karşı yeni bir ekonomik modelle yanıt vermeye hazırlanıyor. Ülkede giderek daha fazla konuşulan 'tek kişilik şirketler' (one-person companies) modeli, bir bireyin yapay zekâ araçlarını kullanarak bir şirketin yapabileceği birçok işi tek başına yürütmesini mümkün kılıyor. Politikacılar, yapay zekânın bazı sektörlerde istihdamı azaltabileceğini kabul ederken, bu kaybın yeni nesil girişim modelleriyle telafi edilebileceğini savunuyor. Tek kişilik şirketler de bu yaklaşımın merkezinde yer alıyor.

Devlet desteği de sunulacak.

Çin’de hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler, bu modelin yaygınlaşması için çeşitli teşvikler üzerinde çalışıyor. Gündemde; düşük faizli krediler, vergi avantajları ve girişimcilerin yapay zekâ araçlarına erişimini kolaylaştıracak destekler bulunuyor. Aynı zamanda bireylerin bu yeni iş modeline adapte olabilmesi için eğitim programlarının artırılması planlanıyor.

Çin yönetimi, bu modeli yalnızca teknolojik bir trend olarak değil, ekonomik bir araç olarak görüyor.

Yapay zekânın bazı iş alanlarını ortadan kaldırma ihtimaline karşı, bireylerin kendi işini kurmasını teşvik eden bu yapı, yeni bir istihdam yaklaşımı sunuyor. Buna karşın uzmanlar, tek kişilik şirketlerin bazı riskler barındırdığına da dikkat çekiyor. Gelir istikrarının düşük olması, regülasyon eksiklikleri ve bireylerin tüm iş yükünü tek başına üstlenmesi bu modelin zorlukları arasında gösteriliyor. Çin ise bu riskleri azaltmak için gerekli yasal çerçeveyi oluşturmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Çin’in bu adımı, yapay zekâ çağında iş dünyasının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları veriyor. Eğer planlanan teşvikler hayata geçerse, tek kişilik şirketler küresel ölçekte de yeni bir girişim modeli olarak yaygınlaşabilir.