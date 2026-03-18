Redmi Note 15 Serisi, ŞOK'ta Satışa Sunuldu (Çok Ucuza Samsung Telefon da Var)

ŞOK’ta Redmi Note 15 serisi satışa çıktı. Note 15 Pro modelleri 19.699 TL’den raflara gelirken, standart model 15.999 TL fiyatla listelendi. Samsung ve Infinix gibi alternatifler de katalogda yer aldı.

ŞOK, teknoloji ürünlerini uygun fiyatla sunmaya devam ediyor ve bu kez karşımıza Redmi Note 15 serisi ile çıkıyor. İste Gelsin katalogda yer alan modeller, özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıların dikkatini çekecek türden.

İste Gelsin bölümünde satışa çıkan cihazlar arasında en çok öne çıkanlar ise hiç şüphesiz Redmi Note 15 modelleri oldu. Çünkü bu cihazlar, segmentine göre oldukça iddialı bir fiyat etiketiyle listelenmiş durumda.

ŞOK’ta satışa sunulan Redmi Note 15 Pro (256 GB + 8 GB RAM) modelleri, iki farklı versiyonla geliyor. Ancak işin ilginç kısmı şu: Her iki model de 19.699 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Bu da kullanıcılar için “hangisi daha ucuz?” sorusunu ortadan kaldırıyor. Seçim tamamen tasarım ya da küçük teknik farklara kalıyor. Kısacası aynı paraya iki farklı Pro seçenek arasında tercih yapabiliyorsunuz.

Standart Model Daha Uygun: 15.999 TL’ye Redmi Note 15

Daha uygun fiyatlı bir alternatif isteyenler için Redmi Note 15 (256 GB + 8 GB RAM) modeli de katalogda yer alıyor. Bu cihazın fiyatı ise 15.999 TL olarak belirlenmiş.

Serinin Pro modeline göre daha erişilebilir olan bu versiyon, günlük kullanım için güçlü bir deneyim sunmayı hedefliyor. Fiyat farkı düşünüldüğünde birçok kullanıcı için mantıklı bir tercih olabilir.

Samsung ve Infinix Seçenekleri de Var

Katalog sadece Redmi modelleriyle sınırlı değil. Daha uygun fiyatlı alternatif arayanlar için Samsung Galaxy A16 (128 GB) modeli 9.599 TL fiyatla satışta.

Daha da aşağı segmentte ise Infinix Smart 10 (4 GB + 128 GB) modeli 7.599 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Bu cihazlar, temel ihtiyaçlara yönelik kullanıcıları hedefliyor.

Satışa sunulan tüm modeller ve fiyatları şu şekilde: