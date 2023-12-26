Şimdi size önemli bir sorum var: Otomobilleri dışarıdan tanımak kolay, ancak iç mekanlarına ne kadar hakimsiniz?
Detaylara odaklanın ve araçların iç tasarımlarını çözerek ne kadar başarılı tahminlerde bulunabileceğinizi gösterin! Eğer hazırsanız otomobil bilginizin sınırlarını zorlayalım!
Unutmayın, gerçek bir otomobil tutkunu sadece dış değil, iç detaylara da hâkim olmalı. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misin? Haydi başlayalım!
1. Otonom sürüş desek?
A) Audi e-tron
B) Tesla Model Y
C) Ford Mustang Mach-E
D) Hyundai Ioniq 5
2. Küçük ve çevik acaba hangisi?
A) Ford Fiesta ST
B) Peugeot 208 GTI
C) Volkswagen Polo GTI
D) Hyundai i20 N
3. Baştan söyleyelim, uçak kokpiti değil.
A) Lamborghini Urus
B) Peugeot 408
C) BMW X5 M Competition
D) Audi RS Q8
4. Has İtalyan.
A) Jaguar XE
B) Opel Astra
C) Alfa Romeo 159
D) Nissan Juke
5. "Daha fazlası her zaman mümkün." sloganının sahibi.
A) Chevrolet Corvette ZR1
B) Nissan GT-R Nismo
C) Ferrari 488 Pista
D) Porsche 911 GT2 RS
6. Her türlü arazide yanınızda.
A) Renault Captur
B) Peugeot 2008
C) Skoda Kamiq
D) Dacia Duster
7. Köşeli hatlara dikkat.
A) Land Rover Range Rover Sport
B) Audi Q7
C) Volvo XC90
D) Mercedes-Benz GLE
8. Sportif Alman.
A) Audi S4
B) BMW M340i
C) Mercedes-AMG C43
D) Alfa Romeo Giulia Veloce
9. Gençlerin favorisi.
A) Volkswagen Golf
B) Hyundai Elantra
C) Ford Mondeo
D) Honda Civic
10. Sıfır emisyonla yolculuk.
A) Mini Cooper SE
B) BMW i3
C) Volkswagen ID.3
D) Renault Zoe
11. Ailelerin tercihi.
A) Volkswagen Passat
B) Renault Clio
C) Hyundai i20
D) Toyota Corolla
12. Merak etmeyin, bilgisayar oyunundan alıntı değil.
A) Porsche Taycan
B) Mercedes EQS
C) BMW i7
D) Rolls-Royce Spectre
13. İkonik tasarım, hem de elektrikli.
A) Fiat 500e
B) Honda E
C) Volkswagen e-UP
D) Smart ForTwo EQ
14. Yolda yeni bir deneyim.
A) Togg T10X
B) Audi Q4 e-tron
C) Volvo XC40 Recharge
D) BMW iX3
15. O bir Japon.
A) Honda HR-V
B) Hyundai Tucson
C) Subaru XV
D) Kia Sportage
Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?
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