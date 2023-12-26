Araçların Sadece İçine Bakıp Modellerini Doğru Tahmin Edebilir misin? [TEST]

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Otomobil tutkunları, hazır olun! Bu heyecan verici testte, araç modellerini sadece iç mekânlarına bakarak doğru bir şekilde tahmin edebilecek misiniz?

Şimdi size önemli bir sorum var: Otomobilleri dışarıdan tanımak kolay, ancak iç mekanlarına ne kadar hakimsiniz?

Detaylara odaklanın ve araçların iç tasarımlarını çözerek ne kadar başarılı tahminlerde bulunabileceğinizi gösterin! Eğer hazırsanız otomobil bilginizin sınırlarını zorlayalım!

Unutmayın, gerçek bir otomobil tutkunu sadece dış değil, iç detaylara da hâkim olmalı. Bakalım 15'te 15 yapabilecek misin? Haydi başlayalım!

1. Otonom sürüş desek?

Tesla Model Y İç Kısmı

A) Audi e-tron

B) Tesla Model Y

C) Ford Mustang Mach-E

D) Hyundai Ioniq 5

CEVAP

2. Küçük ve çevik acaba hangisi?

Volkswagen Polo GTI İç Kısmı

A) Ford Fiesta ST

B) Peugeot 208 GTI

C) Volkswagen Polo GTI

D) Hyundai i20 N

CEVAP

3. Baştan söyleyelim, uçak kokpiti değil.

Lamborghini Urus İç Kısmı

A) Lamborghini Urus

B) Peugeot 408

C) BMW X5 M Competition

D) Audi RS Q8

CEVAP

4. Has İtalyan.

Alfa Romeo 159 İç Kısmı

A) Jaguar XE

B) Opel Astra

C) Alfa Romeo 159

D) Nissan Juke

CEVAP

5. "Daha fazlası her zaman mümkün." sloganının sahibi.

Porsche 911 GT2 RS İç Kısmı

A) Chevrolet Corvette ZR1

B) Nissan GT-R Nismo

C) Ferrari 488 Pista

D) Porsche 911 GT2 RS

CEVAP

6. Her türlü arazide yanınızda.

Dacia Duster İç Kısım

A) Renault Captur

B) Peugeot 2008

C) Skoda Kamiq

D) Dacia Duster

CEVAP

7. Köşeli hatlara dikkat.

Volvo XC89 İç Kısmı

A) Land Rover Range Rover Sport

B) Audi Q7

C) Volvo XC90

D) Mercedes-Benz GLE

CEVAP

8. Sportif Alman.

BMW M340i İç Kısmı

A) Audi S4

B) BMW M340i

C) Mercedes-AMG C43

D) Alfa Romeo Giulia Veloce

CEVAP

9. Gençlerin favorisi.

Honda Civic İç Kısım

A) Volkswagen Golf

B) Hyundai Elantra

C) Ford Mondeo

D) Honda Civic

CEVAP

10. Sıfır emisyonla yolculuk.

Mini Cooper SE İç Kısmı

A) Mini Cooper SE

B) BMW i3

C) Volkswagen ID.3

D) Renault Zoe

CEVAP

11. Ailelerin tercihi.

Toyota Corolla İç Kısım

A) Volkswagen Passat

B) Renault Clio

C) Hyundai i20

D) Toyota Corolla

CEVAP

12. Merak etmeyin, bilgisayar oyunundan alıntı değil. 

Mercedes EQS İç Kısmı

A) Porsche Taycan

B) Mercedes EQS

C) BMW i7

D) Rolls-Royce Spectre

CEVAP

13. İkonik tasarım, hem de elektrikli.

Fiat 500E İç Kısım

A) Fiat 500e

B) Honda E

C) Volkswagen e-UP

D) Smart ForTwo EQ

CEVAP

14. Yolda yeni bir deneyim.

Togg T10X İç Kısmı

A) Togg T10X

B) Audi Q4 e-tron

C) Volvo XC40 Recharge

D) BMW iX3

CEVAP

15. O bir Japon.

Subaru XV İç Kısım

A) Honda HR-V

B) Hyundai Tucson

C) Subaru XV

D) Kia Sportage

CEVAP

Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?

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