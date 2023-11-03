Arabalar hakkında her şeyi bildiğini düşünüyorsan, tam sana göre bir testimiz var. Bakalım görseldeki araba parçalarının ne olduğunu bulabilecek misin?

Tek bir otomobilin o kadar çok fazla parçası var ki görünce hepsinin adını şıp diye söyleyebilmek neredeyse imkânsız.

Buna rağmen kendine güvenin tamsa ve hazırsan seni yavaştan testimize doğru alalım ve başlayalım…

İlk olarak kolay bir taneyle başlayalım…

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Haydi bir tane daha kolay soralım çünkü birazdan epey zorlanacaksınız...

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Evet, bu minnacık şeyin bile kendine özel bir işlevi ve ismi var.

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Biraz da nostalji diyelim o zaman.

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Arabanın dengesini sağlamaya yaradığını söyleyerek bir ipucu versek bulabilir misin?

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Zehirli gazların emiliminde büyük rolü olan bu arkadaşın ismini biliyor musun?

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Kabul, bu da epey zor ama isminde bir hayvanın adı da geçiyor desek bir şeyler çağrıştırır mı?

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Burada sorduğumuz kısım ise ortadaki borumsu yer. O olmasa, araba ileri geri hareket etmezdi bile!

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Bunu bilemeyen de kendine arabalardan anlıyorum demesin bi zahmet... (Helezon yayını sormuyoruz)

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2 teker arasındaki devir dengesi, onun sayesinde sağlanıyor.

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Rutin bir şekilde kullanılmayan, geçici bir süreliğine desteğe koşan bu parçanın adını hatırlıyor musun?

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Olmasaydı, aracın elektrikli aletlerine akım sağlanamazdı.

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Sonlara yaklaşırken seni daha fazla yormayalım.

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Düzlükten önceki son yokuş...

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Bu da 0 çekenlere özel bonus soru olsun: Bazen orada haftalarca kalır, ezişir, büzüşür de yine de atmazsınız ya... İşte öyle bir şey...

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Senin için hazırladığımız 15 sorudan kaç tanesini doğru bilebildin? Yorumlarda bekliyoruz :)