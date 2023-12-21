Arabaları amblemlerinden, farlarından, stoplarından tahmin edenleri gördük; bakalım silüetlerinden tanıyabilecek misin?

Sadece araba meraklılarının 10'da 10 yapabileceği teste hoş geldin! Şimdi sormamız gereken önemli bir soru var: Sadece araç silüetlerinden bu arabaları tanıyabilir misin? Eğer cevabın 'evet' ise hemen başlayalım ve ne kadar iyi tahmin yapabildiğini görelim!

Karşına çıkacak olan araç silüetlerinde, ipucu veren birkaç detay mevcut.

1. Kafa karıştırıcı olabilir, ama kolaylaştıralım: Lüks denince akıllara ilk olarak onun adı gelir.

A) Bentley Mulsanne

B) Mercedes S Serisi

C) Rolls-Royce Phantom

D) Jaguar XJ

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2. Kare dediğimizde ne anlarsın?

A) Land Rover Defender

B) Mercedes G Serisi

C) Jeep Wrangler

D) Toyota Land Cruiser

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3. Aracın kanatlarına dikkat et, çünkü uçmaya hazır.

A) McLaren F1

B) Bugatti Veyron

C) Lamborghini Countach

D) Ferrari F40

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4. Sloganı "hayallerdeki sürüş" olan iddialı bir araba!

A) Chevrolet Corvette Z06

B) Audi R8 Performance

C) Mercedes-AMG GT R

D) Porsche 911 GT3 RS

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5. Zamanı satın alan türden.

A) Lamborghini Aventador

B) McLaren 720S

C) Aston Martin DBS Superleggera

D) Ferrari 812 Superfast

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6. Moda ve nostaljiyi bir araya getiren ikonik model.

A) Mini Cooper

B) Skoda Fabia

C) Smart Fortwo

D) Volkswagen Beetle

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7. Küçüklüğüyle büyük özgürlük sunan, şehir hayatının vazgeçilmezi.

A) Volkswagen up!

B) Fiat 500

C) Mini Cooper

D) Citroen Ami

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8. Üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok estetik.

A) BMW Z8

B) Audi R8 Spyder

C) Mercedes-Benz SL500

D) Jaguar E-Type

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9. Sadece bir otomobil değil, resmen sanat eseri.

A) Koenigsegg Jesko

B) Pagani Huayra

C) Bugatti Veyron

D) Ferrari LaFerrari

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10. Otomobil tutkunlarının kalbinde yer edinen ikon.

A) Lexus LFA

B) Nissan GTR R35

C) Acura NSX

D) Ford Mustang Shelby GT500

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Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?

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