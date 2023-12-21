Sadece Silüetlerine Bakarak Bu Arabaların Modellerini Doğru Tahmin Edebilir misin?

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Arabaları amblemlerinden, farlarından, stoplarından tahmin edenleri gördük; bakalım silüetlerinden tanıyabilecek misin?

Sadece araba meraklılarının 10'da 10 yapabileceği teste hoş geldin! Şimdi sormamız gereken önemli bir soru var: Sadece araç silüetlerinden bu arabaları tanıyabilir misin? Eğer cevabın 'evet' ise hemen başlayalım ve ne kadar iyi tahmin yapabildiğini görelim!

Karşına çıkacak olan araç silüetlerinde, ipucu veren birkaç detay mevcut.

1. Kafa karıştırıcı olabilir, ama kolaylaştıralım: Lüks denince akıllara ilk olarak onun adı gelir.

Rolls-Royce Phantom

A) Bentley Mulsanne

B) Mercedes S Serisi

C) Rolls-Royce Phantom

D) Jaguar XJ

CEVAP

2. Kare dediğimizde ne anlarsın?

Mercedes G Serisi

A) Land Rover Defender

B) Mercedes G Serisi

C) Jeep Wrangler

D) Toyota Land Cruiser

CEVAP

3. Aracın kanatlarına dikkat et, çünkü uçmaya hazır.

Ferrari F40

A) McLaren F1

B) Bugatti Veyron

C) Lamborghini Countach

D) Ferrari F40

CEVAP

4. Sloganı "hayallerdeki sürüş" olan iddialı bir araba!

Porsche 911 GT3 RS

A) Chevrolet Corvette Z06

B) Audi R8 Performance

C) Mercedes-AMG GT R

D) Porsche 911 GT3 RS

CEVAP

5. Zamanı satın alan türden.

Lamborghini Aventador

A) Lamborghini Aventador

B) McLaren 720S

C) Aston Martin DBS Superleggera

D) Ferrari 812 Superfast

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6. Moda ve nostaljiyi bir araya getiren ikonik model.

Volkswagen Bettle

A) Mini Cooper

B) Skoda Fabia

C) Smart Fortwo

D) Volkswagen Beetle

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7. Küçüklüğüyle büyük özgürlük sunan, şehir hayatının vazgeçilmezi.

Fiat 500

A) Volkswagen up!

B) Fiat 500

C) Mini Cooper

D) Citroen Ami

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8. Üzerinden yıllar geçse bile hâlâ çok estetik.

BMW Z8

A) BMW Z8

B) Audi R8 Spyder

C) Mercedes-Benz SL500

D) Jaguar E-Type

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9. Sadece bir otomobil değil, resmen sanat eseri.

Bugatti Veyron

A) Koenigsegg Jesko

B) Pagani Huayra

C) Bugatti Veyron

D) Ferrari LaFerrari

CEVAP

10. Otomobil tutkunlarının kalbinde yer edinen ikon.

Nissan GTR R35

A) Lexus LFA

B) Nissan GTR R35

C) Acura NSX

D) Ford Mustang Shelby GT500

CEVAP

Cevapları alalım, kaçta kaç yaptık?

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