Aralık 2025 Audi Fiyat Listesi: Tüm Modellere İrili Ufaklı Zam!

Audi'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay tüm otomobillere zam yaptı. Audi otomobil fiyatları, artık ulaşılabilir olmaktan çok uzakta. İşte detaylar...

Alman otomobil devi Volkswagen'in lüks otomobil markası Audi, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay tüm otomobillerine irili ufaklı zam yaptı. Zaten ulaşılamaz olan Audi otomobiller, artık inanılmaz rakamlara ulaşmamış durumdalar.

Bu haberimizde, Audi'nin güncel fiyat listesine bakacağız. Listenin Audi'nin internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Audi araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı A3 3.063.320 TL 3.125.564 TL A5 5.623.260 TL 5.737.502 TL Yeni A6 7.669.287 TL 7.825.455 TL A6 e-tron 6.736.514 TL 6.873.707 TL A8 21.114.367 TL 21.544.255 TL Q2 3.230.466 TL 3.295.971 TL Yeni Q3 4.018.796 TL 4.117.148 TL Q4 e-tron 3.920.123 TL 4.000.028 TL Q6 e-tron 7.951.565 TL 8.113.097 TL Q7 10.002.282 TL 10.205.916 TL Q8 11.560.657 TL 11.796.335 TL Yeni e-tron GT 10.485.446 TL 10.698.848 TL

A3 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) Advanced, Otomatik 3.125.564 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sportback) S-Line, Otomatik 4.068.284 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sportback) RS3, Otomatik 9.814.984 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Sportback, S3) Quattro, Otomatik 7.306.699 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) Advanced, Otomatik 3.282.200 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan) S-Line, Otomatik 4.189.844 TL 2.5 TFSI, Benzinli (Sedan) RS3, Otomatik 10.078.792 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Sedan, S3) Quattro, Otomatik 7.470.805 TL 1.5 TFSI, Benzinli (Allstreet), Otomatik 3.719.800 TL

Audi A3, markanın ülkemizdeki en ulaşılabilir modellerinin başında geliyor. Farklı farklı gövde ve motor seçeneklerine sahip olan otomobil, bundan kaynaklı olarak oldukça geniş bir fiyat skalasına sahip. Audi'nin 4 tekerden çekiş teknolojisi Quattro desteği de sunan A3, premium iç mekânı, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve şık tasarımı ile de premium kompakt sedan arayanların favorilerinden.

A5 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 6.391.334 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Sedan), Otomatik 5.737.502 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan), Otomatik 6.077.378 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Sedan) S5, Otomatik 13.355.378 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 6.629.798 TL 2.0 TFSI, Benzinli (Avant), Otomatik 5.976.290 TL 2.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant), Otomatik 6.315.842 TL 3.0 TFSI Quattro, Benzinli (Avant) S5, Otomatik 13.638.386 TL

2025 Audi A5, şık liftback ve Avant gövde seçenekleriyle sportif ve modern bir görünüm sunuyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro dört tekerlekten çekişi ve çift kavramalı şanzımanıyla hem güçlü hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. Uzayan gövdesi, ince LED farları ve arka ışık barıyla dikkat çeken A5, iç mekânda büyük dijital ekranlar, panoramik tavan ve premium malzemelerle konforlu bir atmosfer sunuyor. Günlük kullanımda lüks ve sportifliği bir arada isteyenler için güçlü bir alternatif.

A6 e-tron fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı A6 Avant e-tron, Elektrikli -, Otomatik 7.031.837 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 8.178.848 TL A6 Avant e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.549.498 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli -, Otomatik 6.873.707 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Performance, Otomatik 8.020.718 TL A6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.391.368 TL

Audi A6 e-tron, şık Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle elektrikli sedan dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. 800V mimarisi ve 270 kW hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabilen model, yaklaşık 615–627 kilometre menzil sunuyor. Tek motorlu versiyonu 375 beygir güç üretirken, çift motorlu quattro ve S6 e-tron versiyonları 456 ile 543 beygir arasında güç sağlayarak 0-100 km/s’yi 3,9 saniyeye kadar düşürebiliyor. Aerodinamik tasarımı, lüks iç mekânı ve yüksek teknoloji donanımlarıyla A6 e-tron, uzun menzil, güçlü performans ve premium bir elektrikli deneyimini bir arada sunuyor.

Yeni A6 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 2.0 TDI Quattro, Dizel (Avant), Otomatik 8.337.051 TL 2.0 TDI Quattro, Dizel (Sedan), Otomatik 7.825.455 TL

Audi A6 Avant, geniş iç hacmi ve modern tasarımıyla lüks station wagon segmentinde öne çıkıyor. Keskin LED farları, büyük ızgarası ve panoramik tavanıyla dikkat çeken model, 500 litreyi aşan bagaj hacmi ve elektrikli bagaj kapağıyla pratiklik sunuyor. 2.0 litrelik TDI motoru ve Quattro teknolojisi, adaptif süspansiyonuyla hem konforlu hem de dinamik bir sürüş sağlıyor. Dijital kokpit, dört bölgeli klima ve sürüş destek sistemleriyle donatılan A6 Avant, teknolojiyi, konforu ve kullanışlılığı bir arada arayanlar için ideal bir tercih.

A8 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel (L), Otomatik 21.544.255 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli (L), Otomatik 21.544.255 TL 4.0 TFSI 571 hp Quattro, Benzinli (S8), Otomatik 25.781.924 TL

2025 Audi A8, zarif tasarımı ve ileri teknolojileriyle lüks sedan segmentinde öne çıkıyor. 571 beygir gücüne ulaşan motor ve Quattro çekiş sistemiyle performanstan ödün vermeyen A8, adaptif süspansiyon gibi özellikleriyle konfor ve yol tutuşunu üst seviyeye taşıyor. Geniş dijital ekranlar, masajlı koltuklar ve ferah iç mekânıyla yolcularına premium bir deneyim sunan model, teknolojiyi ve prestiji bir arada isteyenler için ideal bir seçenek.

Q2 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 35 TFSI 150 hp, Benzinli Advanced, Otomatik 3.295.971 TL

2025 Audi Q2, kompakt boyutlarıyla şehir içi kullanımda çevik, premium detaylarıyla da konforlu bir SUV deneyimi sunuyor. 150 beygir gücündeki motor seçeneği ve bazı pazarlarda sunulan Quattro dört tekerlekten çekiş opsiyonuyla hem verimli hem de dengeli bir sürüş sağlıyor. İç mekânda dijital kokpit, MMI ekran ve sürüş destek sistemleriyle modern bir atmosfer sunan Q2, pratiklik ve şıklığı bir arada isteyenler için ideal bir tercih.

Yeni Q3 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli -, Otomatik 4.117.148 TL 1.5 TFSI 150 hp, Benzinli (Sportback) -, Otomatik 4.256.588 TL

Yeni Audi Q3, markanın premium kompakt SUV segmentindeki modern ve dinamik temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Aracın dış tasarımı belirgin SUV hatları ve güçlü duruşuyla yolda fark edilirken, iç mekânda yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji bir atmosfer sunuluyor; özellikle mikro LED Dijital Matrix LED farlar gibi yenilikçi aydınlatma teknolojileri segmentinde ilk kez yer alıyor. İçeride panoramik eğimli ekranlar, sezgisel kontrollere sahip bilgi-eğlence sistemi ve konfor odaklı detaylar sürüş keyfini artırıyor, direksiyon üzerinden vites değiştirme gibi ergonomik özellikler de kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. Audi Q3’ün motor seçenekleri arasında hafif hibrit destekli verimli benzinli motorlar ve daha güçlü üniteler bulunurken, geniş bagaj hacmi ve akıllı sürüş destek sistemleri ile hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda konforlu ve güvenli bir sürüş imkânı sağlıyor. Yeni nesil Q3, teknoloji, tasarım ve günlük kullanılabilirliği bir arada sunarak kompakt SUV sınıfında öne çıkan premium seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Q4 e-tron fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 40 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 4.000.028 TL 45 e-tron, Elektrikli -, Otomatik 5.191.523 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli -, Otomatik 5.581.601 TL 40 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 4.143.434 TL 45 e-tron, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 5.353.433 TL 55 e-tron quattro, Elektrikli (Sportback) -, Otomatik 5.743.721 TL

Audi Q4 e-tron, kompakt lüks SUV segmentinde elektrikli sürüşü şık tasarım ve modern teknolojilerle birleştiriyor. 500 kilometreyi aşan menzile sahip olan otomobil, tek ve çift motorlu seçenekleriyle 5,4 saniyeye kadar düşen 0-100 km/s hızlanma değerleri sağlıyor. 175 kW hızlı şarj desteğiyle yarım saatin altında %80’e kadar dolabilen Q4 e-tron, kaliteli malzemeler, çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş sürüş destekleriyle premium bir deneyim sunuyor. Hem şehir içi hem uzun yol için ideal bir elektrikli SUV seçeneği.

Q6 e-tron fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat Q6 SUV e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.113.097 TL Q6 Sportback e-tron, Elektrikli Quattro, Otomatik 8.298.611 TL

Audi Q6 e-tron, şık tasarımı, ileri teknolojileri ve uzun menziliyle dikkat çeken premium bir elektrikli SUV. 100 kWh bataryası ve 800V mimarisi sayesinde yaklaşık 615 kilometreye kadar menzil sunan model, çift motorlu quattro versiyonlarda 517 beygire kadar güç sağlıyor. Hızlı şarj desteğiyle 20 dakikada %80 dolabilen Q6 e-tron, geniş iç mekânı, dijital kokpiti ve artırılmış gerçeklik destekli ekranlarıyla modern ve konforlu bir sürüş sunuyor. Aileler ve şehir dışı yolculuklar için ideal, prestijli bir elektrikli SUV seçeneği.

Q7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 45 TFSI Quattro 265 hp, Benzinli S-line, Otomatik 10.205.916 TL 50 TDI Quattro 286 hp, Dizel S-line, Otomatik 13.116.991 TL 55 TFSI Quattro 340 hp, Benzinli S-line, Otomatik 13.369.279 TL

2025 Audi Q7, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojileriyle büyük lüks SUV segmentinde öne çıkıyor. Güçlü motor seçenekleri, Quattro çekiş sistemi ve adaptif süspansiyonla güçlü ve konforlu bir sürüş sunuyor. Üç sıra koltuğu ve yaklaşık 1.970 litreye ulaşan bagaj hacmiyle geniş ve kullanışlı bir iç mekâna sahip. Dijital kokpit, çift multimedya ekran ve premium malzemelerle donatılan Q7 hem şehir içi hem de uzun yolculuklarda prestijli ve rahat bir SUV deneyimi arayanlar için ideal bir tercih.

Q8 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 3.0 45 TFSI 286 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 11.796.335 TL 3.0 50 TDI 286 hp Quattro, Dizel -, Otomatik 15.198.885 TL 3.0 55 TFSI 340 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 15.454.629 TL 4.0 TFSI 641 hp Quattro, Benzinli -, Otomatik 24.371.108 TL

Audi Q8, firmanın amiral gemisi SUV modeli olarak kabul ediliyor. Audi'nin en iyi teknolojileri ile donatılan otomobil, gelişmiş sürüş destek özellikleri ve premium malzeme kalitesi ile tüketicileri mest ediyor. Matrix LED farlar, adaptif süspansiyon ve Quattro teknolojisi, lüksü, konfor ve yüksek performans ile birleştirmek isteyen tüketicilere hitap ediyor.