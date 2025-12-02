Tümü Webekno
Aralık 2025 BYD Fiyat Listesi: 2 Modelde Birden İndirim Var!

BYD'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Marka bu ay DOLPHIN ile SEAL modellerine indirim yaptı. Diğer modellerde ise değişim olmadı. İşte detaylar...

Aralık 2025 BYD Fiyat Listesi: 2 Modelde Birden İndirim Var!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Türkiye pazarına giriş yapan Çinli otomobil devi BYD, Aralık 2025 fiyat listesini yayımladı. Geçtiğimiz aylarda yaptığı zamlarla gündem olan BYD, şimdi de indirimlerle gündemde. Marka bu ay hem DOLPHIN hem de SEAL modellerine indirim yaptı. Ayrıca ATTO2 ile SEALION 7 de kendi segmentilerinde oldukça uygun fiyatlılar.

Peki BYD'nin Türkiye'deki güncel fiyatları ne durumda? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan BYD fiyat listesine bakalım.

BYD fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
ATTO2 - 1.610.000 TL
DOLPHIN 1.664.000 TL 1.529.000 TL
ATTO3 2.119.000 TL 2.119.000 TL
SEAL U EV 2.486.750 TL 2.486.750 TL
SEAL U DM-i 2.358.000 TL 2.358.000 TL
SEAL 2.349.000 TL 2.249.000 TL
SEALION 7 - 2.389.000
HAN 4.584.000 TL 4.584.000 TL
TANG 5.099.000 TL 5.099.000 TL

ATTO2 fiyatı - Aralık 2025:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
130 kW, Elektrikli Boost, Otomatik 1.529.000 TL
130 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.629.000 TL

BYD ATTO 2, markanın kompakt elektrikli otomobil sınıfındaki en yeni ve en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Verimli elektrik motoru ve optimize edilmiş batarya teknolojisi sayesinde şehir içi kullanımda oldukça ekonomik bir deneyim sunan ATTO 2, 400 kilometreye yaklaşan menziliyle günlük ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa mola sürelerinde bile önemli ölçüde enerji kazanabilen otomobil, özellikle pratikliği ve düşük kullanım maliyetiyle öne çıkıyor. Bu özellikleriyle BYD ATTO 2, kompakt elektrikli otomobil arayanlar için modern ve erişilebilir bir seçenek hâline geliyor.

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri! BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

DOLPHIN fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Comfort, Otomatik 1.610.000 TL
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 1.740.000 TL

BYD DOLPHIN, firmanın Türkiye'deki hem ucuz hem de en küçük otomobili. Şehir içi kullanıma uygun DOLPHIN'in 150 kW gücündeki motoru, boyutlarına kıyasla oldukça iyi bir performans vadediyor. 427 kilometreye kadar menzil değeri ve yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 26 dakikada şarj olabiliyor olması ile BYD DOLPHIN, 12.8 inç boyutlu dönebilen bilgi-eğlence ekranı ve panoramik cam tavanı ile eğlenceli yolculuklar vadediyor.

ATTO3 fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
150 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.119.000 TL

BYD'nin nispeten sportif bir tasarıma sahip olan SUV modeli ATTO3, 420 kilometre menzili ile dikkat çekiyor. Türkiye'de sadece Design donanım paketi ile satın alınabilen otomobil, gitar telleri şeklindeki kapı iç cepleri ve hoparlöre entegre kapı kolları gibi özellikleriyle iç tasarımda fark yaratıyor. Bu otomobili satın aldığınızda Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip olan, dönebilir bilgi-eğlence ekranına da sahip olmuş olacaksınız.

SEAL U EV fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.486.750 TL

Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD SEAL U, ülkemizde çok büyük ilgi görüyor. Oldukça modern bir tasarıma ve premium sayılabilen özelliklere sahip olan SEAL U EV, 500 kilometreye varan menzil sunuyor. Yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar 28 dakikada şarj olabilen otomobilde 19 inç jantlar, 15.6 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı, panoramik cam tavan gibi özellikler bulunuyor. Bu otomobili öne çıkaran özelliklerden bir tanesi de 1.520 litreye ulaşabilen bagaj hacmi.

SEAL U DM-i fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L, Hibrit Design, Otomatik 2.358.000 TL

"DM-i" takısına sahip olan BYD SEAL U ise hibrit motorlu versiyon olarak karşımıza çıkıyor. BYD'ye göre hibrit versiyon, 1.080 kilometreye varan menzile sahip. 4x2 ve 4x4 versiyonlara sahip olan BYD SEAL U DM-i, ülkemizde büyük ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor.

SEAL fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
160 kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.249.000 TL
390 kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.829.000 TL

Sedan otomobiller eskisi kadar ilgi görmüyorlar ancak BYD'nin SEAL modeli, bu algıyı yıkacak, fikrinizi değiştirecek bir otomobil. Dışarıdan bakıldığı zaman oldukça şık görünen BYD SEAL, 520 kilometre menzili ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma süresi ile peformansıyla da mest ediyor. Oyunun kurallarını değiştiren otomobilde HIFI Dynaudio Premium Sound ses sistemi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

HAN fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
380 kW, Elektrikli Executive, Otomatik 4.584.000 TL

BYD HAN, BYD SEAL modelinin abisi olarak nitelendirilebilir. Markanın amiral gemisi sedan modeli, 380 kW gücündeki elektrik motoru ile performanstan ödün vermiyor. iF Tasarım Ödülü'ne sahip olan BYD HAN, premium iç tasarımı ve yüksek teknolojik özellikleriyle öne çıkıyor.

TANG fiyatı - Aralık 2025:

BYD Eylül 2025 Fiyatlarını Açıkladı: Biri Hariç Tüm Modeller Yine Zamlandı!

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
380 kW, Elektrikli Flagship, Otomatik 5.099.000 TL

BYD HAN için markanın amiral gemisi sedan modeli demiştik. BYD TANG ise SUV kategorisinde aynı statüye sahip. Sadece 4x4 olarak satılan 380 kW kapasiteli elektrikli motoruyla 530 kilometreye varan menzil sunan BYD TANG, 4.970 mm uzunluğu ile her yerde ben buradayım diyecek bir otomobil. Karşılama aydınlatmaları, ambiyans ışıklandırma, ısı ve ses yalıtımlı camlarıyla mükemmel bir deneyim vadeden TANG, ne yazık ki pek çoğumuz için ulaşılabilir olmaktan uzak.

SEALION 7 fiyatı - Aralık 2025:

Başlıksız-1

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı
160kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.389.000 TL
390kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.939.000 TL

BYD SEALION 7, markanın elektrikli SUV segmentindeki en güçlü iddialarından biri olarak konumlanıyor. Yüksek verimliliğe sahip elektrik motoru ve gelişmiş batarya teknolojisiyle donatılan SEALION 7, 500 kilometrenin üzerindeki menziliyle uzun yol performansında dikkat çekiyor. Desteklediği yüksek hızlı şarj teknolojisi sayesinde sadece birkaç dakikalık şarj ile büyük oranda menzil kazanabilen model, elektrikli araç kullanımındaki bekleme süresi sorununu en aza indiriyor. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan BYD SEALION 7, elektrikli SUV arayan kullanıcılar için güçlü ve göz alıcı bir alternatif sunuyor.

Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de
Araba BYD

