Koşun Koşun BYD Çıldırdı: D-SUV BYD Sealion 7 Şeker Gibi Fiyatıyla Türkiye'de

BYD, D-SUV segmentindeki otomobili Sealion 7'yi Türkiye'ye getirdi. Başlangıç versiyonu oldukça uygun fiyatlı olan otomobil, sportif tasarımı ve yüksek performansıyla büyük ilgi görecek gibi duruyor. Peki BYD Sealion 7'nin Türkiye fiyatı ne kadar?

Türkiye'ye giriş yaptığı ilk dönem uygun fiyat politikasıyla piyasanın altını üstüne getiren ancak şimdilerde eski günlerini arayan Çinli otomobil devi BYD'den yine çok konuşulacak bir hamle geldi. Şirket, D segment SUV modeli Sealion 7'yi Türkiye'ye getirdiğini duyurdu. Üstelik yüzde 25 ÖTV diliminde olan özel bir versiyonu da getiren BYD, bu ay zirveye oynayacak gibi görünüyor. Çünkü rakiplerin C-SUV'lar için istediği rakam, BYD cephesinde D-SUV için isteniyor.

Peki BYD Sealion 7 nasıl bir otomobil? Özellikleri neler? Türkiye fiyatı ne kadar? Gelin hep birlikte BYD'nin Türkiye'deki yeni canavarına yakından bakalım.

BYD Sealion 7 Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 160kW, Elektrikli Design, Otomatik 2.389.000 TL 390kW, Elektrikli Excellence, Otomatik 3.939.000 TL

Karşınızda BYD Sealion 7:

4.830 milimetre uzunluğunda, 1.925 milimetre genişliğinde ve 1.620 milimetre yüksekliğinde olan BYD Sealion 7, oldukça heybetli bir otomobil. Ön kısımda BYD'nin alıştığımız LED destekli ince far tasarımını benimseyen araba, nispeten sportif ön ızgara ve tampon tasarımı ile dikkatleri kendine çekiyor. Baz donanımda 19 inç alüminyum alaşım jantlara ev sahipliği yapan Sealion 7, gövdeye gömülü kapı kolları ile de oldukça modern görünüyor.

Otomobilin arka kısmına baktığımızda oldukça şık bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Ön ızgara ve tampondaki sportif yapıyı burada da koruyan BYD tasarımcıları, LED destekli arka aydınlatmaları bir ışık barı ile tamamlamış durumdalar. Tavandan uzanan spoiler, BYD'nin yeni SUV modeline şık bir hava katmış diyebiliriz.

BYD Sealion 7'nin iç tasarımı, markanın alıştığımız tasarım detaylarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda; dönebilen yapıdaki 15.6 inç bilgi-eğlence ekranı, bu modelde de bulunuyor. 10.25 inç boyutunda tam dijital gösterge ekranının yer aldığı Sealion 7, ambiyans aydınlatma ve 12 hoparlörlü ses sistemi ile donatıldı. Havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, elektrikli ve güneşlikli panoramik cam tavan ile head-up display gibi özellikler de premium hissiyatı yaşatacak türden. Bir detay olarak; bu otomobilde 520 litre bagaj hacmi bulunduğunu belirtelim. Bu alan, arka koltuklar yatırıldığı zaman 1.769 litreye kadar yükseliyor.

Şimdi de kaput altını konuşalım. BYD Sealion 7'nin başlangıç versiyonunda 160 kW (218 PS) gücünde ve 380 Nm tork üreten arkadan itişli elektrikli motor yer alıyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 7,8 saniye olan bu versiyon, WLTP standartlarına göre 440 kilometreye kadar menzil sunan 71,8 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Sadece 20 dakikalık şarj, bataryayı yüzde 30'dan yüzde 80'e kadar doldurmak için yeterli olacak.

Kabaca 4 milyon TL'ye satın alabileceğiniz üst donanım seçeneği ise toplamda 390 kW (530 PS) güç üreten bir çift elektrik motoruna ev sahipliği yapıyor. 502 kilometreye kadar WLTP menzili sunabilen 91,3 kWh kapasiteli bir bataryanın bulunduğu bu versiyon, sadece 4,5 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayabiliyor. 230 kW hızlı şarj desteği sunan versiyonun yüzde 30-80 şarj süresi, 18 dakika olarak açıklandı.

Peki siz BYD Sealion 7 modelini nasıl buldunuz? 2,3 milyon TL'ye bu otomobili almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bekliyoruz...